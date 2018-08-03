2007 Yılında 1000 TL'lik Apple Hissesi Alsaydınız Ne Olurdu?

Apple, geçtiğimiz günlerde 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Bu değere ulaşılmasının ardından ilginç bir hesaplama yapıldı.

Teknoloji devi Apple, diğer devlerle girdiği yarıştan ilk 1 trilyon dolar değere ulaşan şirket olarak birinci çıkmayı başardı. 2 Ağustos 2018 itibariyle 1 trilyon doları aşan piyasa değerine ulaşan Apple'ın 2007 yılında 17 dolar eden hissesi bugün 207 dolar civarında.

11 yılda %1118'lik artışla 1 trilyon dolar değere ulaşan Apple, milli gelir sıralamasında 17. sırada yer alan ülkemizden daha fazla piyasa değerine ulaştı. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri listesinde 850 milyar dolar değerle 17. sırada yer alıyor. Akıllı telefon satışlarında Samsung ve Huawei'in gerisinde kalan Apple, piyasa değeri olarak ise 290 milyar dolarlık Samsung'u 3'e katlamış durumda.

İlk iPhone satışa çıktığında 1000 TL'lik Apple hissesi alsaydınız, bugün kaç paranız olacaktı?

Hem Apple'ın yükselişi hem de doların artışı göz önünde bulundurulduğunda, 2007 yılının Haziran ayında 1.000 TL'ye alınan 45 adet Apple hissesi; bugün tam 47.506 TL ediyor. Bu arada ekleyelim: Belirtilen tarihte dolar kuru 1,3 seviyesindeydi. Elde edilen bu büyük başarı sonrasında Steve Jobs'lı bir teşekkür mesajı yayınlayan Apple, tüm hızıyla büyümeye devam ediyor.