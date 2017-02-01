Bundan 10 Yıl Önce Tanıtılmış, Dönemin En İyi 5 Telefonu

2007 yılında piyasaya sürülmüş olan en iyi 5 telefona göz atıyoruz.

2007 yılı, akıllı telefon sektörü için son derece önemli bir yıldı. Nokia hala Symbian işletim sistemiyle zirvede yer alırken Apple, ilk iPhone’u piyasaya sürmüştü. Android telefonlar ise daha ortalıkta yoktu bile. Bununla birlikte, o zaman için alınabilecek yine harika telefonlar vardı. Onlardan 5 tanesini sıraladık.

Apple iPhone

9 Ocak 2007’de Steve Jobs tarafından duyurulan ilk iPhone, 29 Haziran’da satışa çıktı. İki yıl boyunca geliştirilen telefon, satışa çıkmasının üstünden daha 3 ay geçmemişken 1 milyon satış barajını aştı ve büyük bir başarı elde etti. İlk iPhone 3,5 inç büyüklüğünde ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmayı destekleyen bir ekrana sahipti. Ancak telefon başarısına rağmen, diğer üst seviye akıllı telefonlarda bulunan 3G ve GPS gibi özelliklere sahip olmadığı için de eleştiriliyordu. iPhone, ABD’de sadece AT&T’de satışa sunuldu ve ilk başta telefonun 4 ve 8 GB depolama alanına sahip modelleri bulunuyordu.

BlackBerry Curve 8300 / 8310 / 8320

BlackBerry, 2007 yılında BlackBerry Curve ailesini ilk kez piyasaya sürdü. İlk olarak piyasaya sürülen BlackBerry Curve 8300, şirketin daha önceki QWERTY klavyeli telefonlarına nazaran daha hoş bir tasarıma sahipti ve 2 MP arka kamera, müzik çalar ve Bluetooth gibi çeşitli multimedya özelliklerine sahipti. Bu telefonun ardından, yine 2007 yılında piyasaya sürülen Curve 8310’da GPS, Curve 8320’de ise Wi-Fi özelliği bulunuyordu.

HTC TyTN II

2006 yılında çıkış yapan TyTN’nin devamı niteliğindeki telefon, tüm zamanların en iyi Windows mobil işletim sistemine sahip telefonlarından biriydi. Windows Mobile 6 işletim sistemine sahip olan telefonda 3G, GPS, Wi-Fi, ön ve arka kamera gibi birçok özellik bulunuyordu. 2,8 inç büyüklüğünde ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik bir ekrana sahip olan telefon, ayrıca QWERTY klavyeye de sahipti.

Nokia N95

Eylül 2006’da duyurulan Nokia N95, Mart 2007’de piyasaya sürüldü. İşletim sistemini bir kenara bırakırsak, birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi akıllı telefonlardan biri olarak görülen Nokia N95, aynı zamanda en gelişmiş Symbian cihazıydı. Telefonda 480p ve 30 FPS video kaydı yapabilen Carl Zeiss lensli 5 MP arka kamera ve stereo hoparlör bulunuyordu. Telefonunda 4 GB ve 8 GB dahili depolama seçeneğine sahip iki farklı modeli vardı. Bununla birlikte, telefonun 2,6 inç boyutundaki ve 240 x 320 piksel çözünürlüğündeki ekranı dokunmatik değildi.

Sony Ericsson W960

Sony Ericsson W960, markanın Walkman serisi telefonlarından biriydi. Symbian işletim sistemine sahip üst seviye telefon, 2,6 inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde dirençli bir dokunmatik ekrana sahipti. Bununla birlikte ekranın altında dokunmaya duyarlı müzik tuşları, onların altında da normal bir tuş takımı bulunuyordu. Ayrıca telefonda 3G, Wi-Fi, çift LED flaşlı 3,2 MP arka kamera ve 8 GB dahili depolama alanı vardı.