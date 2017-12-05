2009’da Aldığı 7500 Bitcoin’i Çöplüklerde Arayan Adam!

İngiliz bilgi teknolojileri uzmanı James Howells, Şubat 2009’da oldukça ucuz olan Bitcoin’e ufak bir yatırım yaparak 7500 tane aldı. Elektronik cüzdanı ve bilgisayarı çöp oldu, duruma aldırış etmedi. Şimdi çöp yığınları arasında, kaybettiği 80 milyon doları arıyor.

Bitcoin, adını bile duymadığımız zenginler yaratmaya devam ederken, dünyanın dört bir yanından şanssızlık hikayeleri gelmeye devam ediyor. Kripto ekonomi kavramını 2017 yılında yaşadığı %1150 değer artışıyla gündeme getiren sanal para, sadece 8 yılda yatırımcılarına milyonlarca dolar para kazandırdı.

2009 yılında ortaya çıktığında çoğu insanın güvenmediği sanal para birimi Bitcoin, 2013 yılından bu yana sürekli değer kazanıyor. Son günlerde 1 tanesi 11.500 dolara işlem gören Bitcoin, zamanında bu işe yatırım yapmayanları pişman ediyor. Fakat toplumun genelinde yaşanan bu durumdan daha acı hikayeler de var.

2009’da oldukça cüzi miktarlara 7500 Bitcoin aldığınızı ve onları hiç önemsemediğinizi düşünün. Sizi James Howells ile tanıştıralım:

Bilgi teknolojileri uzmanı olarak çeşitli firmalarda görev yapan Howells, kripto ekonominin temellerinin atıldığı 2009 yılında ilk yatırımcılardan birisiydi. Kız arkadaşından habersiz ufak bir miktar vererek 7500 Bitcoin aldı. Ardından madencilik yapmak için sistem kurdu. Ancak kız arkadaşı durumu fark edince Howells’in bilgisayarını kapattı ve onu ikna ederek bu sevdadan vazgeçmesini sağladı. Halbuki bu ticaretin zirvesine oturması ve Bitcoin’in değerlenmesi için 2 yıl kalmıştı.

Kız arkadaşı, Howells’in elektronik cüzdan bilgilerinin bulunduğu bilgisayara ve madencilik sistemine limonata dökmüştü. Bu süreçten sonra parçaları hurda olarak satan genç adam, onu milyoner yapacak dijital cüzdanını da şehrin çöplüğüne göndermiş oldu.

2013 yılının sonralarına doğru Howells, kripto piyasadaki hareketlenmeleri duydukça pişman olmaya başladı. Bitcoin yükselişe geçmeye başlamış ve kazançlı döneme giriş yapılmıştı. Daha o dönemde bile kaybettiği 7500 Bitcoin milyon dolarlar ediyordu. Bugün 11.500 doların üzerinde olan Bitcoin, Howells’in teorik olarak 80 milyon dolar zararda olduğunu gösteriyor.

2013’te The Guardian gazetesine demeç veren Howells, eline küreği alıp şehrinin çöplüğüne gideceğini söylemişti.

Yıllarca biriken çöplerin oluşturduğu yığınlar arasında, 5 yıllık bir arama süreci başlattığını belirten Howells, umudunu kaybetmiyor ve servetini kurtarabileceğini düşünüyor. Indipendent gazetesinin haberine göre o çöplerin hangi çöp bölgesine gittiği belli değil.

Umarız yakında beklentileri gerçeğe dönüşür ve zamanında kaybettiği o servete kavuşur genç adam. Belki de önümüzdeki 5 yıl içinde bambaşka bir milyoner olma hikayesi duyacağız. Belki de Bitcoin’in değeri katlanacak ve bu genç adam milyarder olacak.

Acın acımızdır Howells.