Bitcoin, 10.000 dolar barajını aştı, ortaya adını sanını duymadığımız zenginler çıkmaya, zamanında sisteme güvenmeyenler pişman olmaya başladılar. En az şans kadar şanssızlığın da destanını yazdı Bitcoin. 7 yıl önce yediğiniz pizzaların burnunuzdan gelmesini ister miydiniz? Buyurun.

Tür: Korku, gerilim ve baştan sona dram.

IMDb Puanı: 10.000 (dolar)

22 Mayıs 2010'da bir geliştirici, şu anda dünyanın en karlı yatırım araçlarından olan Bitcoin'den 10.000 değersiz birim kullanarak iki pizza satın aldı.

Ufak bir hesaba göre, bugün bir tanesi 10.000 dolar olan Bitcoin sayesinde o pizzaların bugünkü fiyatı tam 100 milyon dolara çıktı. Sadece bir yıl önce 1100 dolardan alıcı bulurken %1000'lik bir artış yaşayan Bitcoin, zenginler yarattı, şans faktörüne olan inançları pekiştirdi. Ancak şans kadar şanssızlıkla dolu ve içinde bulunmak istemeyeceğiniz hikayeleri de getirdi Bitcoin.

2010 yılındaki o inanılmaz hikayeye geri dönelim. Uygulama geliştiriciliği yapan Laszlo Hanyecz, 22 Mayıs günü karnını pizza ile doyurmak istedi. Bunun için Papa John adındaki bir restorandan 10.000 Bitcoin ile iki pizza siparişi verdi.

Kendisinin sipariş vermeden önce, Bitcoin Talk forumu üzerindeki yazısına şuradan ulaşabilirsiniz:

"Birkaç pizzaya 10.000 Bitcoin ücret ödeyeceğim... Belki de 2 büyük boy pizza olabilir. Böylece ertesi günü de garantiye alırım. Pizzayı seviyorum. Kendiniz hazırlayabilir ya da evinize sipariş verebilirsiniz. Ancak amaçladığım şey, pizzalarımı kripto paralarla sipariş etmek.”

"Soğan, biber, sosis, mantar, domates, pepperoni gibi şeyleri seviyorum... Ayrıca normal peynirle yapılan pizzaları da hazırlamak ya da başka türlü elde etmek daha ucuza gelebilir”

"Eğer ilgileniyorsanız lütfen bana bildirin, bir anlaşma yapalım."

BAM.

Bu yazıyı yazdığı ve o pizzaları sipariş verdiği dönemde 10.000 Bitcoin’in değeri yaklaşık 40 dolardı. Bir başka İngiliz forum üyesi, onun bu teklifini kabul etti ve evine iki pizza gönderdi. Üstelik bu pizzalara kişi başı sadece 25 dolar ödemişti.

Bugün eğer ikinci kişi o 10.000 Bitcoin’i aynı saflıkla elinden çıkartmadıysa, kendisi şu an dolar milyoneri.

Gözüne, dizine kurban olduğumuzun dünyası. Bakalım daha neler göreceğiz.