8 Bin Yıllık İnsan Kafataslarının Bulguları Paylaşıldı

Kazığa geçirilmiş şekilde bulunan kafatasları, avcı toplayıcıların yaşamlarıyla ilgili soruları da beraberinde getirdi.

Stockholm Üniversitesi ve Kültür Mirası Vakfından (Cultural Heritage Foundation) oluşan araştırmacı grubu, Motala Ström nehri yakınlarındaki kafa taslarını 2011 yılında çıkartmışlardı. O zamandan beri üzerinde bilimsel çalışmalar yürütülen insan kalıntıları hakkında bir açıklama yapılmamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Antiquity dergisinde konuyla ilgili makale yayınlandı.

Kafataslarının kazıklar üzerinde sergilenmesi orta çağ döneminde sıklıkla karşılaşılan bir durum. Ancak bu davranışın 8 bin yıl önce yaşamış avcı-toplayıcılar tarafından da sergilenmesi araştırmacıları şaşırttı. Zayıf arkeolojik kayıt nedeniyle, bilim adamları bu insanların sosyokültürel yönlerini çok az biliyorlar.

Motala Ström nehri yakınlarındaki jeoloji sahasında araştırma yapan İsveçli arkeologlar, 9 yetişkin ve bir bebek olmak üzere 10 kişinin kalıntılarını büyük bir taş tabanın üzerinde paketlenmiş olarak buldu. Yetişkin erkeklerden birisi oldukça yaşlıydı ve diğer iki erkek 20 ila 35 yaşları arasındaydı. Bebeğinse iskeleti neredeyse tam olarak oluşumunu tamamlamadığı için doğum sırasında yada kısa bir süre sonra öldüğü düşünülüyor. Ayrıca ölen yetişkinlerde kafa travması bulgularına rastlandı.

Araştırmacılar kazık ve travma ile ilgili net bir olguda bütünleşemediler. Bazıları toplumdan dışlanan bireyler olduklarını ve linç edildiklerini, bazıları da kanıtların yetersiz olması gerekçesiyle bunu reddediyor. Üzerinde hemfikir olunan tek konuysa anlaşılmayan nedenlerle bu kafaların kazıklara geçirilip sergilenmesi. Bölgede araştırmalar hala devam etmekte ve bulguların artmasıyla avcı-toplayıcıların yaşamlarını daha yakından tanıyabiliriz.