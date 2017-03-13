Fukuşima Artık Yaşanabilir Bir Yer Haline Geldi!

2011 yılında yaşanan Tōhoku depremi ve tsunamisi etkisiyle yerle bir olan Fukuşima’daki nükleer santral patlaması sonucu boşaltılan şehir, artık yaşanabilir düzeyde radyasyon seviyesine düştü.

Bundan tam 6 yıl önce Japonya’nın Tōhoku bölgesinde gerçekleşen deprem ve ardından gelen tsunami felaketi tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Özellikle bu deprem ve tsunami etkisiyle sarsılan Fukuşima şehri ise şehirde bulunan nükleer santralin patlamasıyla daha büyük bir felaket silsilesi ile karşılaşmıştı.

Tarihe Çernobil Faciası’nın ardından ikinci sıradaki en büyük nükleer kaza olarak geçen Fukuşima’da aradan geçen 6 yılın ardından boşaltılan bölgede yapılan ölçümler sonucunda en yüksek radyasyon ölçümü 18 milisievert olarak ölçülmesi sebebiyle yaşanabilir bir bölge durumuna geri geldiği belirtiliyor.

Normalde bir insanın yaşayabileceği ortamda 1-20 milisievert arasında bir radyasyon değeri olması gerekli. Bu sebeple 18’e düşen Fukuşima değer bazında hala yüksek sayılabilecek bir seviyede olsa da artık yaşanabilir duruma geldi.

Bu ölçüm değerleri sonucunda Kasım ayından bu yana santrale en uzak bölgeden en yakın bölgeye kadar aşama aşama tahliye kararları kaldırılırken artık en tehlikeli bölgenin bile radyasyon açısından yaşanabilir duruma geçmesiyle tamamen tahliye sorununun kaldırılacağı söylenmekte. Böylece felaket öncesi 290 bin nüfuslu şehir olan Fukuşima’dan ayrıldığı öngörülen 125 bin kişi evlerine dilerlerse geri dönebilecek.

Ancak bölgeden ayrılan önemli bir kesimin artık dönmek istemediği biliniyorken özellikle bu deprem, tsunami ve nükleer santral felaketi üçgeninde kalarak hayatını kaybeden 1.100 kişi ve kaybolarak bulunamayan 4.600 kişi maalesef memleketine geri dönemeyecek..