2014’te 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rusya Vurmuş!

17 Temmuz 2014’te Amsterdam’dan havalanan Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağa, Ukrayna üzerinden geçerken füze isabet etti. 80’i çocuk 298 kişinin hayatını kaybettiği vahim olayın soruşturmaları kapsamında füzenin, Rusya’ya ait olduğu anlaşıldı.

Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014 yılında Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a gitmek üzere yola çıktı. Uçak, Avrupa kıtası üzerinden henüz ayrılmamıştı ve Ukrayna üzerinde seyrediyordu. Bir anda dev bir füze uçağa isabet etti. Havada parçalanan uçak yere çakıldı ve yaşanan bu kazadan sağ kurtulan olmadı. Bütün dünya, 80’i çocuk 298 yolcunun yaşamını yitirmesine sebep olan füzenin kim tarafından gönderildiğini merak ediyordu.

Hollandalı bir ekip tarafından yürütülen araştırmalar, elim kazanın sorumlusuna dair yeni detaylar ortaya çıkarttı. Atılan füzenin bir Rus tugayına ait olduğunu söyleyen uzmanlar, söz konusu tugayın o sırada Ukrayna’nın Kursk kentinde konuşlandığını bildirdiler.

Uçağa atılan füze BUK füzesiydi. Uçağın füze isabet etmeden önce seyrettiği bölge ise o dönemde iç karışıklık yaşayan Ukrayna’daki Rusya yanlısı isyancılara ait bir bölgeydi. Moskova yönetimi kazanın ardından eleştirilerin odağı olunca, bölgede hiçbir Rus silahının bulunmadığını söylemişti.

Araştırma ekibinin lideri Wilbert Paulissen, "Füzeyi taşıyan konvoydaki tüm araçlar Rus ordusuna aitti" açıklamasında bulundu. Füzeyi fırlatan tugayın 300 kişiden oluştuğu söylendi.

Uçağın düştüğü dönemde Ukrayna’da, hükümet güçleri ve Rusya yanlısı gruplar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyordu. Hatta o dönemde Ukrayna polisi, Rus destekçisi gruplara gaz ve suyla değil, silahlarla müdahale etmeye başlamıştı.

Ukrayna hükümeti, yaşanan uçak kazasının ardından Rus yapımı bir BUK füzesinin kazanın gerçekleştiği gün sınırdan geçirildiğine ilişkin görüntüler yayınlamıştı. Ekim 2015’te enkazı inceleyen uzmanlar, uçağın bir BUK füzesiyle vurulduğunu doğrulamışlardı. Neredeyse bir yıl sonra Eylül 2016’de Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna’dan bir araya gelen yetkililer, bir araştırma ekibi kurdular. Bugün açıklanan sonuçlar ise bu ekibin sonuçları oldu.

Daha önceki söylentilerle ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, BBC’ye "Söylediklerini nihai gerçek olarak kabul edemeyiz. Bahse girerim siz de herhangi bir kanıt görmemişsinizdir" demiş, tüm iddiaları reddetmişti. Yeni raporlar, Rusya’nın suçlu olduğunu ortaya çıkarttı.