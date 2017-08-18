Düşen Malezya Uçağının Yolcu ve Mürettebatı Bulunabilir

Okyanusa düşen uçağın kalıntılarına ait olabilecek görüntüler daha önce Fransız pilot tarafından çekilmiş, analiz edilmek üzere gözlem altına alınmışlardı.

MH370 kaybolduktan haftalar sonra çekilen uydu görüntülerinin yeni bir analizi uçağın ve yolcularının nerede bulunabileceklerine dair hayati öneme sahip ip uçları sunabilir.

Geoscience Australia’dan araştırmacıların olası insan yapımı objelerin okyanus üzerinde yüzdüklerine dair yaptıkları çalışma sona erdi. Resimler bir Fransız Hava Kuvvetleri pilot tarafından, Malezya Hava Yolları uçağının 2014 düşüşünden 2 hafta sonra çekilmişti.

Asıl arama bölgesi dışında çekilen görüntüler ilk olarak uçağın uçuş rotasının dışında olduğu gerekçesiyle göz ardı edilmişti.

Fakat jeti bulmak için yapılan ilk araştırmalar sonuç vermeyince görüntüler, Geoscience Australia’ya analiz edilmek üzere gönderildiler.

Verilerin, geçtiğimiz Aralık ayında MH370 uçağının ve 239 yolcusu ile mürettabatının bulunabileceği düşünülen 9.700 millik bir alanda yapılacak araştırma için kritik bir başlangıç noktası belirlemede önemli bir ipucu sağlaması bekleniyor.

Malezya, Çin ve Avustralya 120.000 km²’lik deniz yüzeyinin araştırılmasından sonra bir sonuç elde edilemeyince, geçtiğimiz Ocak ayında derin deniz sonar araştırma çalışmalarını dondurma kararı almışlardı.

Okyanus bilimci David Griffin yeni yapılan analizin işe yarayabileceğini, fakat jet uçağının nerede olabileceğine dair kesin bir yer belirtmekten çok uzak olduğunu söyledi.