2016'da Doğan Bebeklere En Çok Konulan İsimler Belli Oldu!

TÜİK’le birlikte Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden yola çıkılarak geçtiğimiz yıl doğan bebeklere en çok konulan isimler belli oldu.

Geçtiğimiz yıl elde edilen verilere göre 2016’da doğan bebeklere verilen isimler sıralamasında ilk sıradaki isimler belli oldu. Buna göre Zeynep, önceki yıllarda olduğu gibi kız isimlerinde yine ilk sırada yer aldı. 2000 yılından itibaren her yıl ilk sırada bulunan Zeynep ismi, yalnızca 2006 yılında birinciliği Elif’e kaptırmıştı. Bu yıldan sonra ise birinciliklerine tıpkı 2016’da olduğu gibi devam etti.

Elif dışında kız çocuklarına verilen diğer isimler ise sırasıyla şöyle: Hiranur, Defne, Miray, Azra, Zehra, Nehir, Ecrin ve Eylül. Bu isimler dışında Yağmur, Meryem, Nisanur, Asya, Hira Nur, Belinay, Raiba, Esila, Hira ve Buğlem de yine en çok tercih edilen isimler arasında oldular.

Erkek bebeklere en çok verilen isim ise Yusuf oldu. Yusuf isimlerini Eymen, Ömer, Mustafa, Miraç, Berat, Ahmet, Hamza ve Mehmet takip ederken Emir, Muhammed Ali, Muhammed, Ali, Çınar, Kerem, Yiğit, Ayaz, Ertuğrul ve Ömer Asaf isimleri de yine geçtiğimiz yıl en çok tercih edilen isimler oldular.

En çok kullanılan isimler

Bu bilgiler dışında Türkiye genelindeki nüfus kütüklerine bağlı olarak en çok kaydedilmiş isimlere baktığımızda kadınlarda "Fatma, Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep", erkeklerde de "Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali ve Hüseyin" isimlerinin olduğu görülüyor.

En çok kullanılan ‘soy’ isimler

Yine resmi kayıtlara baktığımızda ülkemizde en fazla kullanılan soy isim Yılmaz. Bunu sırasıyla Kaya, Demir, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Koç, Kurt, Özkan, Şimşek, Polat, Özcan, Korkmaz, Çakır, Erdoğan" soy isimleri takip ediyor.