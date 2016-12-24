2016'da Gerçekleşen En Büyük 10 Hack Olayı!

2016, siber güvenlik açısından hareketli bir yıldı. Birçok skandal, hırsızlık, hacktivism ile akıllara kazınan bu yıl; aslında bazı yöntemlerin bir başlangıcı da oldu.

2016, siber güvenlik açısından hareketli geçti. Yahoo, tarihteki en büyük hack olayına izin veren şirket oldu. Milyonlarca insanın webcamleri zombi olarak kullanıldı. Rusya, ABD seçimlerini hacklemek ile suçlandı. Bitcoin kazandığını sanan masum internet kullanıcıları, aslında birer malware kazandılar.

1-Hackerlar Yahoo’yu Kevgire Çevirdi

Eylül ayında en az 500 milyon kullanıcının bilgisinin çalındığı ortaya çıkmıştı. Bu dünyadaki en büyük veri hırsızlığı olarak tarihe geçti. 2014’te gerçekleşen bu olay, 2016’da duyuldu. Ancak işin aslı, 2013’te de bir sızma gerçekleşmiş ve neredeyse 1 milyar kullanıcının bilgisi çalınmış.

2-Rampant Ransomware

2016’yı en çok çalkalayan virüslerden biri bu. Telefonunuzu veya bilgisayarınızı kilitliyor ve sizden para yatırmanızı istiyor. Parayı yatırsanız da yatırmasanız da, sonunda dosyalarınızı siliyor. ABD’deki iş yerlerinin neredeyse yarısını vurmuş.

3-Dyn DDos

ABD’de ortaya çıkan bu DDoS atak virüsü, yaklaşık 100.000 ev cihazını vurmuş. Cihazınızdaki DNS ayarları ile oynuyor ve istediğiniz siteye giremiyorsunuz.

4-QuickTime

QuickTime programını hatırlarsınız, yıllarca en önemli video oynatıcılardan biri olmuştu. Bu yıl iki büyük açık tespit edildi ve sonunda hackerlar tarafından birçok bilgisayarın bilgisi çalındı. Sonuç olarak Apple, Windows için bu ürünün geliştirilmesini durdurdu.

5-Dağıtık Tahmin

Kredi kartınızın güvenliği sandığınız kadar yüksek değil. Newcastle Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, hackerların “dağıtık tahmin” yöntemi ile bilgilerinizi bazı programlara tahmin ettirebildiğini ortaya çıkardı. 2016’da birçok kredi kartı çalınmıştı.

6-DNC Hack

Bu yıl bilişim firmaları, tarihte ilk defa ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti. Wikileaks Temmuz ayında 20.000 e-postanın, onlarca DNC (Demokratik Ulusal Kongre) çalışanına ait olduğunu ortaya çıkardı. Ortaya birçok skandal çıktı, hatta Clinton’a karşı çalışan bazı kişiler istifa etmek zorunda kaldılar.

7-Rus Hackerlar ve Kirli İşleri

ABD’li bazı araştırmacılar, Rusya’nın seçimlere müdahale etme ihtimalini inceledi. 2016 boyunca CIA, Rusya’nın büyük ihtimalle oy makinelerine zarar vereceğini ve hackleyeceğini dile getirmeye devam etti. Yaşananları henüz kamuoyuna açıklamadılar.

8-San Bernardino Saldırganı ve iPhone

San Bernardino’da bir terörist, 14 kişiyi öldürdü ve 22 kişiyi yaraladı. Saldırganın iPhone’unda başka bir saldırının ipuçlarının olup olmadığını öğrenmek isteyen FBI; firmaya, telefonlarına bir malware bulaştırması için baskı yaptı. Apple bunu kabul etmedi. Bu arada, İsrailli bir firma iPhone’u kırdı ve FBI baskı yapmayı bıraktı.

9-NSA Hacklendi!

Ağustos ayında, Shadow Brokers isimli bir grup, Equation Group isimli bir siber-casus takımından aldıkları yazılımlar ile ABD, Ulusal Güvenlik Ajansı'nı (NSA) hackledi. Hack olayını gerçekleştirdikleri araçları Ekim ayında satışa çıkardılar, ancak pek alıcı bulamadılar.

10- SWIFT Hack!

SWIFT (Uluslararası Bankalar ve Finansal Telekomünikasyon Güvenlik Servisi) saldırıları, ilk olarak bir Bangladeş bankasının 81 milyon dolarlık transferine malware bulaştırılması ile başladı. Mayıs ayına kadar büyüyen SWIFT atakları, Temmuz’da önlenemeyecek hale geldi. Dışarıdan yardım alınması zorunlu oldu. (Türkiye'de benzer bir örneği Akbank yaşamıştı)