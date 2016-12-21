2016'da Keşfedilen En Tuhaf 10 Hayvan!

2016'da birçok tuhaf hayvan keşfedildi. Bunların en acayiplerini, sizler için listeledik.

2016, birçok açıdan ilginç bir yıldı. Buna doğada karşılaşılan birçok yeni hayvan da dahil. Çift başlı köpekbalığından kafasının içinde disko topu olan örümceğe kadar, akla hayale gelmeyecek hayvanlarla karşılaştık. Bu tuhaf hayvanları izlemeyi seviyorsanız, sizin için 2016’nın en acayip 10 hayvanı derledik.

1-500 YIL YAŞAYAN VERTEBRİT

Bu köpekbalığı, gezegende en uzun yaşayan omurgalı. 272 ile 500 yaşı arasında olduğu tahmin ediliyor. Kuzey Atlantik’te, okyanusun derinliklerinde yaşıyor.

2-BEYAZ ZÜRAFA

Bu zürafa albino değil, lösizm isimli genetik bir durum. 2015’te bir vahşi doğa fotoğrafçısı tarafından keşfedilen zürafaya Omo ismi konulmuş.

3-KAYAK YAPAN KEDİ JASPER

Norveçli Jasper, doğada kayak yapmaya alışmış. Jasper, ayrıca ormanda dolaşıyor, yüzüyor, atlarla arkadaşlık ediyor.

4-ARKADAŞLARINI BULMAK İÇİN TUHAF DAVRANIŞLARDA BULUNAN TIRTIL

Yeni bir arkadaş bulmak için tırtıllar, anüslerini bir davul gibi kullanıyorlar. Bu sesle diğer tırtılları kozaya çekebiliyorlar.

5-KAFASINDA DİSKO TOPU OLAN YARATIK

Cyrtachne denilen bu yaratığın başı disko topu benzeri hareketlerde bulunan bir yapı şeklinde. Kimse bunun nedenini bilmiyor.

6-ÇİFT BAŞLI KÖPEKBALIĞI

Uzun süredir karşılaşılan bu fenomenin en ilginçlerinden biri bu yıl denk geldi. Uzmanlar, durumun bir mutasyon olabileceğini söylüyorlar.

7-BURAM BURAM PATLAMIŞ MISIR KOKULU HAYVAN

Binturonglar veya ayıkedisi olarak adlandırılan bu hayvanın idrarı patlamış mısır kokuyor. Bunun nedeni idrarında patlamış mısırla ortak olan 2-AP bileşeninin olması.

8-BAHÇESİ OLAN KUTUP TİLKİSİ

Güney Kutbu’nda tundra tipi toprak donarak uzun süre organik madde açısından fakir kalıyor. Tilkilerin dışkılarını yaptıkları yerler, besin açısından zengin olduğu için birer bahçeye dönüşüyor.

9-YAPRAĞA BENZEYEN ÖRÜMCEK

Çin’de bulunan bu örümcek, ilk defa bir yaprağı taklit ederek gizlenen bir örümcek türü. Örümceklerin böyle bir özelliğe sahip oldukları bilinmiyordu.

10-BAŞINDA CİNSEL ORGANI OLAN HAYALET KÖPEKBALIĞI

İlk defa görüntülenen bu hayvan, Kaliforniya’da görüldü. Cinsel organı başının üstünde bulunuyor ve daha çok Güney Yarımküre’de yaşadığı tahmin ediliyor.