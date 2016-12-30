2016’da Sinemalarda En Çok İzlenen 15 Türk Filmi

2016’nın son günlerine gelmişken Interpress tarafından sinemalarda en çok izlenen yerli filmler listelendi.

2016 yılının son iki gününe giriş yapmışken Interpress tarafından bu yıl sinema salonlarında en çok izlenen filmler listelendi. Bu listeye göre tabiki Dağ 2 ilk sırada yer alırken, Dedemin Fişi ve Kardeşim Benim filmleri de toplamda 2 milyon izlenmeyi aşan yapımlar olarak dikkat çekmekte. Interpress tarafından hazırlanan ve toplamda 15 filmden oluşan en çok izlenenler listesine ve izleyici sayılarına gelin hep beraber bakalım;

1- Dağ 2 (2.794.288 İzleyici)

2- Kardeşim Benim (2.070.008 İzleyici)

3- Dedemin Fişi (2.015.665 İzleyici)

4- Osman Pazarlama (1.983.777 İzleyici)

5- Görümce (1.548.723 İzleyici)

6- Kolpaçino 3. Devre (1.412.639 İzleyici)

7- İkimizin Yerine (1.372.745 İzleyici)

8- Kocan Kadar Konuş: Diriliş (1.332.907 İzleyici)

9- Çakallarla Dans 4 (1.290.714 İzleyici)

10- Ekşi Elmalar (1.217.919 İzleyici)

11- İftarlık Gazoz (1.030.581 İzleyici)

12- Küçük Esnaf (832.050 İzleyici)

13- İkinci Şans (803.050 İzleyici)

14- Bir Baba Hindu (769.260 İzleyici)

15- Annemin Yarası (413.247 İzleyici)