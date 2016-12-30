2016’da Sinemalarda En Çok İzlenen 15 Türk Filmi

2016 yılının son iki gününe giriş yapmışken Interpress tarafından bu yıl sinema salonlarında en çok izlenen filmler listelendi. Bu listeye göre tabiki Dağ 2 ilk sırada yer alırken, Dedemin Fişi ve Kardeşim Benim filmleri de toplamda 2 milyon izlenmeyi aşan yapımlar olarak dikkat çekmekte. Interpress tarafından hazırlanan ve toplamda 15 filmden oluşan en çok izlenenler listesine ve izleyici sayılarına gelin hep beraber bakalım;
1- Dağ 2 (2.794.288 İzleyici)
2- Kardeşim Benim (2.070.008 İzleyici)
3- Dedemin Fişi (2.015.665 İzleyici)
4- Osman Pazarlama (1.983.777 İzleyici)
5- Görümce (1.548.723 İzleyici)
6- Kolpaçino 3. Devre (1.412.639 İzleyici)
7- İkimizin Yerine (1.372.745 İzleyici)
8- Kocan Kadar Konuş: Diriliş (1.332.907 İzleyici)
9- Çakallarla Dans 4 (1.290.714 İzleyici)
10- Ekşi Elmalar (1.217.919 İzleyici)
11- İftarlık Gazoz (1.030.581 İzleyici)
12- Küçük Esnaf (832.050 İzleyici)
13- İkinci Şans (803.050 İzleyici)
14- Bir Baba Hindu (769.260 İzleyici)
15- Annemin Yarası (413.247 İzleyici)
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