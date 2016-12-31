2016’da Teknoloji Dünyasında Yaşanan En Büyük Hayal Kırıklıkları

2016’nın son gününde, 2016 yılında teknoloji dünyasında yaşanan hayal kırıklıklarını ve bu hayal kırıklıklarının sonuçlarını listeledik.

İyisiyle, kötüsüyle geçirdiğimiz 2016 yılını geride bırakarak yepyeni bir yıl olan 2017’ye artık adım atıyoruz. Muhtemelen hepimizin 2016’da hayal kırıklığı yaşadığı ya da birilerini hayal kırıklığına uğrattığı olaylar olmuştur.

Aynı durum her zamanki gibi teknoloji dünyasında da yaşandı. Teknoloji şirketleri bazı ürünleri, hizmetleri ya da yaşadıklarıyla hem hayal kırıklığına uğradı hem de uğrattı. Biz de bu yazımızda 2016’da teknoloji dünyasında yaşanan hayal kırıklıklarını listeledik.

Galaxy Note 7’nin patlaması

Samsung’un 2016 yılının Ağustos ayında duyurduğu Galaxy Note 7 başlarda kavisli ekranı, şık tasarımı, başarılı kamerası, kalemi ve güçlü teknik özellikleriyle şüphesiz 2016 yılının en iyi telefonlarından biri olmaya adaydı. Ancak cihazın bataryasından kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama olayıyla birlikte dünya genelinde yüzlerce Note 7 cihazı patladı ve Samsung, daha fazla riske girmeden Note 7’nin üretimini durdurarak ve cihazı piyasadan toplayarak satıştan çekti.

Yahoo’nun hacklenmesi

Bir dönemin en çok kullanılan internet servislerinden biri olan Yahoo, Verizon’a satılmayı beklerken aniden ortaya çıkıp 2013 yılında bir hacklenme olayı yaşadıklarını ve 1 milyar kullanıcı hesabının çalındığını söyledi. Zaten halihazırda aktif bir şekilde kullanılmayan Yahoo bu olayla birlikte daha fazla kullanıcı kaybederek artık tarihi sayfalara gömülmeye hazır teknoloji devleri arasında yerini aldı.

Modüler telefonlar başlamadan bitti

Google’ın telefonun RAM’inden işlemcisine kadar her şeyini değiştirebildiğiniz lego benzeri bir yapıya sahip olan modüler telefon projesi Project Ara, 2016 yılında iptal edildi. Ayrıca LG’nin modüler yapıya sahip olan ancak tam da modüler özgürlük sunmayan telefonu LG G5’in de beklenen satış rakamlarına ulaşmaması bir açıdan modüler telefon devrinin başlamadan bittiğini işaret etti.

Blackberry artık telefon üretmiyor

14 yıldır telefon sektöründe olan ve bir dönemin parlayan yıldızı BlackBerry ne yazık ki son birkaç yıldır akıllı telefon işine geç girmesi nedeniyle pek de başarılı modellerle karşımıza çıkamadı. Şirket bu durum üzerine artık telefon üretmeyeceğini, üretim bandını TCL’ye bırakacağını açıkladı. Yani BlackBerry logolu telefonlar göreceğiz ancak bunların hiçbiri aslında BlackBerry’nin tesislerinden çıkmayacak. Kim bilir, planlanan modeller başarılı olmazsa telefon pazarı bir devini daha kaybedebilir.

Akıllı saat dünyası büyümek yerine küçülüyor

Şu anda Apple’ın pazar lideri olduğu ve Samsung’un da Gear S2 ve Gear S3 akıllı saatleriyle önemli bir rol oynadığı akıllı saat dünyası iki rakip Apple ve Samsung için iyi giderken bu furyayı ilerleten iki oyuncu Pebble ve Motorola akıllı saat dünyasından kayıp gitti.

Çılgın akıllı saat projesi olarak ortaya çıkan Pebble’ın satılarak başka marka adına hizmet verecek olması ve Motorola’nın artık Moto 360 saatini devam ettirmeyeceği haberleri akıllı saat dünyası için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Pokemon Go

Yaz döneminde büyük bir çıkış yaşayan Pokemon Go, mobil oyun tarihinin en çok ilgi gören oyunlarından biri olarak adeta çılgınlık haline dönüşmüş; insanlar yollara düşerek pokemon avına çıkmıştı.

Ancak Pokemon Go’nun özelliklerinin yeterli olmaması ve bir süre sonra oyuncuların canını sıkması ne yazık ki olumsuz bir etki etti ve Pokemon Go milyonlarca oyuncusunu kaybetti.

No Man’s Sky

2016’nın en çok merak edilen biri olan No Man’s Sky, tamamen özgür ve keşfetmeye açık bir dünya sunacağı iddialarıyla piyasaya çıkmıştı ancak bir süre sonra oyunun sürekli kendini tekrar ettiği, vaat ettiği detayları sunmadığı anlaşılınca oyun aniden büyük bir düşüş yaşadı ve tepki topladı. Hatta bu durum üzerine yapımcı özür diledi ve oyun için yeni güncellemeyle beklenen özellikleri sunmaya çalışacaklarını açıkladı.

SpaceX’in Falcon 9 roketi patladı

İnsanlığın uzaya yerleşmesi ve dünyayla bağlantılı uzay çalışmalarının yürütülmesi konusunda dünyanın en önemli şirketlerinden biri olan SpaceX, ne yazık ki Falcon 9 roketini uzaya gönderirken bir hata yaptı ve roket patladı. Aynı zamanda Facebook’un uydusunu taşıyan roket patlamayla birlikte uydunun da kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Tüm bunlara rağmen durumu toparlayan ve konuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapan SpaceX, çeşitli aksamalar yaşasada tekrar 7 ya da 9 Ocak tarihinde uçuşlarına başlayacak.