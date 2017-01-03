2016’da Torrentten En Fazla İndirilmiş 10 Film

Torrent Freak, 2016 yılında en fazla indirme sayısına sahip olan 10 filmi sıraladı.

Ülkemizde son dönemde illegal dizi ve film izlemeye karşı site kapatma yaptırımlarının ardı arkası kesilmezken özellikle malum sitelerde çatır çatır dizi, film, oyun, uygulama ve müzik indirilmeye devam ediliyor. Hatta şimdiye kadar birçok popüler torrent sitesinin kapanması bile fazla etkilediği söylenemez.

Peki, 2016 yılında malum sitelerden en fazla indirilen filmleri merak ettiniz mi? Haydi gelin bir göz atalım;

10- The Revenant (Diriliş)

9- Finding Dory (Kayıp Balık Dori)

8- Suicide Squad (Gerçek Kötüler)

7- Independence Day: Resurgence (Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit)

6- Warcraft

5- X-Men Apocalypse

4- Star Wars: The Force Awakens (Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor)

3- Captain America: Civil War (Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı)

2- Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman v Superman: Adaletin Şafağı)

1- Deadpool