2016’da Yaşanan 127 Önemli Gelişme Tek Bir Resimde Toplandı!

Niv Bavarsky bir sanatçı tarafından hazırlanan tek bir resim ile 2016 yılında yaşanan tüm gelişmeler yer alıyor.

2016 yılının son bir haftası kalmışken dünya genelinde oldukça ilginç, zor ve sıkıntılı bir yılı geride bırakıyoruz. Özellikle ülkemiz açısından zorlu geçen bu yılda birçok farklılık, yenilik sürprizler ve güzellikler de gördük. İşte bunu tek bir resimde toplayan Niv Bavarsky isimli bir sanatçı, Hieronymus Bosch’un Dünyevi Zevkler Bahçesi adlı eserinden esinlenerek hazırlamış.



Büyük halini görmek için tıklayın.

Yukarıda görebileceğiniz gibi Pokemon’dan Leicester City’nin şampiyonluğu, Trump’tan Deadpool’a, Overwatch’tan Kara Mamba’nın baskete devasına kadar dünya gündemini sağlam meşgul eden detaylara değinilmiş. (Ülkemize dair de bir şey olmadığını şimdiden söyleyeyim ki boşuna aramayın)

Sosyal medyada fazlasıyla ilgi görmeye başlayan bu çalışmaya ait 127 ayrı olayı tek bir resimde toplayan Bavarsky’nin listesini buradan görebilir, hemen altındaki resimden de yerlerini görebilirsiniz.