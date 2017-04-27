Call of Duty'nin uzun süredir beklenen yeni fragmanı yayınlandı. Resmi olarak görmüş olduk ki Call of Duty, bu oyunla birlikte 2. Dünya savaşına geri dönüyor.

Geçen sene fragmanı yayınlanır yayınlanmaz yerden yere vurulan ve Youtube’da “beğenilmeme” rekoruna doğru koşan Call of Duty, bu sene çıkaracağı yeni oyunu için bi fragman yayınladı. Bu sefer tüm eleştirileri dikkate alan Activision, ileriye gitme isteğinden vazgeçiyor ve en iyi yaptığı işe, ikinci dünya savaşına geri dönüyor.

Yayınlanan yeni fragman, birçok kişinin beğenisi kazanmayı başardı. Özellikle hayranlarının sözünü dinlemeyi seçen Activision, sonunda turnayı gözünden vurmuş gibi gözüküyor. Sağlam bir hikaye ile geldiği çok belli olan Call of Duty WWII’de ABD ordusunda görevli Er Ronald “Red” Daniels ve içerisinde bulunduğu 1. Piyade Bölüğü'nün hikayesi anlatılacak. Gerçek tarihe göre 1. Piyade Bölüğü, savaşın sonlarına doğru Avrupa’da önemli görevlere çıkmış ve Nazi Almanya’sına karşı büyük mücadeleler vermiştir.

Oyunun, artık efsane bir hal alan Normandiya Çıkarması ve Ardenler Taarruzu gibi çok önemli savaşları konu alması bekleniyor. Oyunda gördüğümüz yerler, Kuzey Fransa sahilleri ile Almanya’nın büyük mücadelesine konu olan yerler.

WWII’de hikaye haricinde co-op modu da bulunacak ve bu modun kendisine has bir hikayesi bulunacak.

Call of Duty serisinin köklerine geri dönmesi, üstelik bu grafiklerle dönmesi, herkesi mutlu etmiş durumda. En son 2008 yılında 2. Dünya Savaşı'nı konu alan Activision, aradan geçen 9 yılın ardından 3 Kasım 2017’de PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkışını gerçekleştirecek. Ayrıca belirtelim; oyunu ön siparişle satın alan kullanıcılar arasında özel beta testi gerçekleşecek.