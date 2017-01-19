2016, Dünya Tarihinin En Sıcak Yılı Olarak Rekor Kırdı!

NASA, yaptığı araştırmalar sonucunda 2016’nın kayda geçen en sıcak yıl olduğunu belirtiyor.

Her ne kadar artık aldırış edilmese de “küresel ısınma” dediğimiz gerçek ile karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha da artan sıcaklıklar sonucunda gerek buzullarda gerek ekvatorda yaşanan sıcaklık artışları başta hayvanlar olmak üzere bizleri de fazlasıyla etkilemekte.

NASA ise her sene yaptığı araştırmalar sonucunda 2016’nın kayda geçen en sıcak yıl olarak rekor kırdığını belirtiyor. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yani, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (UOAİ) tarafından ortak yürütülen ve dünyanın birçok noktasında yapılan sıcaklık ölçümleri sonucunda 20.yy ortalamasına göre 0.99 derece daha sıcak bir yıl geçirdiğimiz görünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, New York’ta bulunan Goddard Institute for Space Studies (GISS), yani Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GUAE)’deki uzmanlar, 2016’nın sadece en sıcak yıl değil, aynı zamanda 12 ayın hepsinin de en sıcak aylar olarak rekor kırdığını belirtiyor. Yüzey sıcaklığının 19yy’dan bu yana 1.1 derecelik bir yükselme yaşadığını vurgulayan uzmanlar, 2017’nin daha sıcak geçebileceğini belirtiyor.

Ki, dünya genelinde sıcaklıklara karşı gerekli önlem alınmadığı sürece her sene böyle haberler yapma ihtimalimizin de oldukça yüksek olduğunu belirtmiş olalım.