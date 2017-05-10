2016'da Yapımcılarına Servet Kazandıran 25 Film!

2016 yılında turnayı gözünden vurmayı başarmış 25 film açıklandı. Geçtiğimiz yılda Disney'in bariz bir üstünlüğünün olduğunu görüyoruz.

2016, sinema açısından dopdolu bir yıl oldu. Bu durum filmlerin hasılatına da bir hayli yansıdı. Geçen sene toplamda 4 film 1 milyar dolar hasılatını geçerken, piyasada şüphesiz Disney üstünlüğünün olduğu görüldü. Star Wars spin-off’u Rogue One’ın gişe hasılatının belli olması ile birlikte yayınlanan raporda, gösterime girip en yüksek hasılat yapan 425 filmden 25’i açıklandı.

İlk 5 filmin Disney dağıtımında olduğunu gördüğümüz listenin başında Captain America: Ciwil War yer alıyor. Hemen ardından Rogue One: A Star Wars Story’nin yer aldığı listede, Finding Dorry, en çok hasılat yapan 3. film oldu.

2016’nın birincisi Captain America: Ciwil War, toplamda 1,153.3 milyar dolarlık hasılat elde etmeyi başardı. Önceki yıllara baktığımızda daha başarılı seneler geçtiğini görmüş olsak bile Disney, genel toplama bakıldığında çok iyi paralar kazanmış gibi duruyor.

Gelin, 2016’de en çok hasılat yapan filmlere göz gezdirelim.

1- Captain America: Civil War - Disney - 1,153.3 milyar dolar

2- Rogue One: A Star Wars Story Disney - 1,056 milyar dolar

3- Finding Dory - Disney - 1,028.6 milyar dolar

4- Zootopia - Disney - 1,023.8 milyar dolar

5- The Jungle Book - Disney - 966.6 milyon dolar

6- The Secret Life of Pets - Universal - 875.5 milyon dolar

7- Batman v Superman: Dawn of Justice - Warner Bros. - 873.3 milyon dolar

8- Fantastic Beasts and Where To Find Them - Warner Bros. - 814 milyon dolar

9- Deadpool - Fox - 783.1 milyon dolar

10- Suicide Squad - Warner Bros. - 745.6 milyon dolar

11- Doctor Strange - Disney - 677.7 milyon dolar

12- Moana - Disney - 641.9 milyon dolar

13- Sing - Universal - 631.2 milyon dolar

14- The Mermaid - Sony - 553.8 milyon dolar

15- X-Men: Apocalypse - Fox - 534.9 milyon dolar

16- Kung Fu Panda 3 - Fox - 521.2 milyon dolar

17- La La Land - Lionsdgate - 442.6 milyon dolar

18- Warcraft - Universal - 433.7 milyon dolar

19- Jason Bourne - Universal - 415.5 milyon dolar

20- Ice Age: Collision Course - Fox - 408.6 milyon dolar

21- Independence Day: Resurgence - Fox - 389.7 milyon dolar

22- Monster Hunt - FilmRise - 385.3 milyon dolar

23- The Legend of Tarzan - Warner Bros. - 356.7 milyon dolar

24- The Angry Birds Movie - Sony - 349.8 milyon dolar

25- Trolls - Fox - 344.6 milyon dolar