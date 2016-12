Başladıktan Sonra “Bir Bölüm Daha” Derken Gecelerinizi Alt Üst Edecek 2016’nın En İyi 10 Dizisi

Geçtiğimiz günlerde hazırladığımız 2016’nın en iyi 10 filminin ardından şimdi de dizilere bakıyoruz.

2016 yılı filmler açısından oldukça iyi geçse de diziler açısından da oldukça iyiydi. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz 2016’nın en iyi 10 filminin ardından şimdi de 2016’nın en iyi 10 dizisi ile karşınızdayız.

Bakalım bu yıl en iyi diziler hangileri olmuş;

10- Daredevil (Netflix)

9- Vikings (History Channel)

8- Orange is the New Black (Netflix)

7- Mr. Robot (USA Network)

6- The Flash (The CW)

5- American Horror Story (FX)

4- Westworld (HBO)

3- The Walking Dead (AMC)

2- Stranger Things (Netflix)

1- Game of Thrones (HBO)

Her sene olduğu gibi yine listenin başında Game of Thrones yer alırken, daha yeni yayınlandığını söyleyebileceğimiz Westworld de bu sıralamada yer bulmuş Genel olarak yayıncılara baktığımızda ise 3 diziyle Netflix’in sağlam işler yaptığını görmekteyiz. Aynı zamanda Black Mirror, %3 ve The OA gibi yapımları da ekleyen Netflix, emin adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye’de de İçerde, Vatanım Sensin ve Diriliş Ertuğrul gibi dizileri de ayrıca düşünebiliriz. Peki, size göre en iyi diziler hangileri olmalı?

Not: Liste IMDB’ye göre hazırlanmıştır.