2016’nın En İyi 10 Fiyat/Performans Telefonu

AnTuTu Benchmark, 2016 için yılın en iyi skorlarını alan uygun fiyatlı telefonlarını listeledi.

Webtekno olarak bu yılın en iyi telefonlarını sizleri için sıralamıştık. Birçok kategoride farklı cihazları listelediğimiz gibi AnTuTu Benchmark da 2016’nın en iyi uygun fiyatlı telefonlarını listelemiş. Tabii bu liste AnTuTu puanları baz alınarak yapılıyor

Listeye baktığımızda sırasıyla Xiaomi Redmi Note 3, LeEco Le 2, Lenovo ZUK Z2, LeEco Le Pro 3, 360 N4, LeEco Le Max 2, Xiaomi 5, LeEco Le 2 Pro, Meizu metal ve Xiaomi 5S’in görüldüğü listede LeEco’nun ezici bir üstünlüğü olduğu görülüyor. Aynı zamanda Xiaomi ve Meizu da listede yer bulurken, Lenovo da ZUK modeliyle listede bulunuyor.

Tam sıralamayı yukarıda AnTuTu puanlarına göre bir fiyat/performans oranına nazaran yapılmış haiyle buradan ulaşabilirsiniz.