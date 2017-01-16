2016'nın En İyi 10 Robotu

2016 yılında öne çıkan en yenilikçi ve hayranlık uyandıran 10 robotuna göz atıyoruz.

Son yıllardaki robotik teknolojisindeki gelişme, çok daha yetenekli, zeki ve insanların yapabildiği şeyleri genel anlamda yapabilen robotların geliştirilebilmesine olanak sağladı. Tabii bu robotların hepsi belirli amaçlara yönelik olarak tasarlandı. Biz de 2016 yılında en çok öne çıkan 10 robotu sıralayalım dedik.

MegaBot Mark II

Daha çok MegaBots olarak bilinen bu robot, Japonya’nın dövüş robotu Kuratas’a rakip olarak tasarlandı. Tasarım ekibi, bu robotun sınırlarının zorlandığı video serisini Youtube üzerinden düzenli olarak yayınlıyor. Şu sıralar ekip, MegaBots’a yeni silahlar eklemek ve bu videoları daha da ilgi çekici hale getirmek için sponsorluk anlaşmaları yapıyor.

Octobot

Harvard Üniversitesi’ne bağlı Wyss Enstitüsü’ndeki bir ekip tarafından geliştirilen bu robot, herhangi bir kabloya, devreye ya da elektronik bir parçaya sahip değil. Süngerimsi bir yapıya sahip olan robot, kimyasal reaksiyonlardan ve yumuşak mantıksal çevrim kartından meydana geliyor. Sıvı hidrojen peroksit, robotun kollarını balon gibi şişirmek için gaza dönüştürülür.

SpotMini

Boston Dynamics’in geliştirmiş olduğu robot köpeklerin videoları, geçtiğimiz yıllarda internet ortamında baya popülerdi. 2016 da bundan nasibini aldı ve şirketin köpek robotlarının son versiyonu olan SpotMini’nin bir videosu paylaşıldı. SpotMini, Boston Dynamics’in geliştirmiş olduğu diğer robotların aksine, tamamen elektrikle çalışan ve hiçbir hidrolik parçası olmayan bir robot.

Atlas

Tabii, Boston Dynamics’in geliştirdiği bir de Atlas adlı bu robot var. Alfa aşamasındaki bu robotta, 2016 yılında önemli geliştirmeler yapıldı. Atlas’a yeni bir navigasyon algoritması yüklendi ve bu sayede taş yığınına benzeyen bir alanda parmaklarının ucunda ve hızlı bir şekilde yürümeyi başardı.

Robot Stingray

Harvard Üniversitesi’nin Wyss Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, tabir-i caizse Frankenstein’ı gerçeğe dönüştürmek üzerine birtakım çalışmalar yaptılar. Farenin genetik olarak değiştirilmiş kalp hücreleriyle çalışan, kısmen organik hibrit bir robot (biobot) geliştirmeye çalıştılar. Bu değiştirilmiş kalp hücreleri belirli dalga boylarına maruz kaldığında aniden kıpırdayabiliyor. Yani bu da, robotun ardışık ışık vuruşları ile yönlendirilebileceği anlamına geliyor.

Sophia

Geçtiğimiz yıl Texas’ın Austin kentinde düzenlenen SXSW festivalinde, Hanson Robotics’ten bir grup mühendis, geliştirdikleri insansı robot Sophia’yı tanıttı. Sophia, insanlarla sohbet ettikçe yeni şeyler öğrenebilen bir robot ve bu yüzden her geçen gün daha da bilinçleniyor.

Segwey Robot

Tekerlekli otonom bir robot olan Segway Robot, CES 2016’da tanıtıldı. Segway, Intel ve Xiaomi’nin ortaklığında geliştirilen robot, kameralara ve optik sensörlere sahip. Bu sayede yüz tanıması ve çevre haritalandırması yapabiliyor.

Kanatlı Drone

EFPL’nin Akıllı Sistemler Laboratuvarı’ndan çıkan bu kanatlı drone, hassas manevralar yapabilmesi için sentetik tüylere sahip. Bu drone, Interface Focus adlı dergide yayınlanan 18 adet biyo-ilhamlı uçan robot ve drone konseptleri arasından öne çıktı.

Rovables

Ekim ayında Tokyo’daki “ACM Kullanıcı Arayüzü Yazılımı ve Teknolojisi Sempozyumu”nda tanıtılan bu minik robotlar, Stanford ve MIT’nin ortak yapımı. Manyetik tekerleklere sahip olan robotlar, kıyafete yapışıyor ve tüm gün kişinin üstünde dolaşıyor. Robotlar, kullanıcıya e-posta geldiğinde ya da bir hatırlatıcı görevi görmek için titremeleri için programlanabiliyor. Ya da birleşerek bir görüntü ekranı meydana getirebiliyorlar.

Langırt Robotu

EPFL’deki mezun öğrenciler, boş zamanlarında yüksek hızlı kameralarla ve üretim motorlarıyla dolu langırt oynayabilen bir robot geliştirdiler. Yıllardır geliştirilen robot, en sonunda çoğu insanı yenebilecek seviyeye geldi.