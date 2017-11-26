2016’nın En İyi 5 Akıllı Telefonu!

2016 yılından bu yana satışa sunulan akıllı telefonlardan, halen daha satın alsanız pişman olmayacağınız 5 modeli özellikleriyle beraber mercek altına alıyoruz.

Akıllı telefonlarımızdaki teknoloji mütemadiyen büyümekte. Kıvrık, eğimli ekrana sahip modeller, çizilmeyen, kırılmayan, nano teknolojili kasalar, su geçirmez su ve toz geçirmeyen cihazlar... Hemen her marka, gelmiş geçmiş en güçlü amiral gemisi modellerini bu yıl piyasaya sürdü. Bu rekabet ortamının bu kadar güçlü olmasına rağmen, telefon şirketlerinin aynı serinin bir sonraki sürümünde, bir önceki modele nispeten eklenen donanım özelliklerinin çok az olması ironik bir durum. Bu sebeple bir ya da iki yıl önce aldığınız en iyi telefonlar aslında hala satın almak için çok iyi bir seçenek oluyor. En son stil trendlerinden yoksun olabilirler, ancak çoğu insan için yeterlinin çok üstünde performans sunuyorlar. Bütçenizi biraz daha düşünenlerdenseniz geçen yılki amiral gemilerinden başlamak harika bir fikir, çünkü bazılarında ciddi bir indirime gidilmiş durumda

Eski akıllı telefonları satın alırken karşılaşılan bir sorun, en yeni sürümler olduğu sürece yazılım güncellemelerini almamalarıdır. Amiral gemileri için standart süre iki yıl ve Bu da 2016 telefonlarının minimum bir yıl daha güncelleneceği anlamına geliyor, ancak bu sürenin üreticiye göre değiştiğini de belirtelim.

İşte önerebileceğimiz 5 akıllı telefon.

ZTE Axon 7

Yüksek çözünürlüklü bir AMOLED ekrana sahip, ön tarafta güçlü hoparlörlere sahip şık, sağlam bir metal sınıfı telefon olan ZTE Axon 7, 2016'nın en çok satışa ulaşan telefonlarından biriydi. Teknik açıdan, çok daha pahalı Android akıllı telefonlarla kıyaslanıp çok daha uygun fiyatıyla milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı. Android güncellemelerini nispeten daha erken aldı, ancak Android 8.0 Oreo'yu henüz alıp almayacağına dair kesin bir bilgi bulunmamakta.

Fiyatı: 1.999 TL

Apple iPhone 7 / 7Plus

IPhone X'un neredeyse yarı fiyatına çok güçlü bir iPhone alabilirken neden daha fazla para ödeyesiniz. iPhone 7; hızlı performans, mükemmel bir kamera, iyi pil ömrü ve su direnci sunuyor. Kulaklık girişi yok ve 7 Plus'ın çift kamera ayarından yoksun, ancak yine de iyi hizmet edecek sağlam bir akıllı telefon. Ama 600-700 TL arasında biraz daha fazla bütçeyle iPhone 7 Plus sahibi olmakta sizin tercihiniz de. Apple, akıllı telefonlarını rakiplerinden daha uzun süre güncel tutmaya devam ediyor, bu nedenle gelecek birkaç yıl boyunca yazılım güncellemelerini almaya devam edebilirsiniz.

Fiyatları:

iPhone 7: 3299 TL

iPhone 7 Plus: 3999 TL

Samsung Galaxy S7 / S7 Edge

Kamera tarafında devrim niteliğinde bir yeniliğe giden Samsung, daha büyük pikseller kullanarak kameraya %56 daha fazla ışık girmesini sağladı. Mükemmel ön ve arka kamerası, suya toza dayanıklı gövdesi, sürekli açık ekranı, mikroSD kart desteği, güçlü bataryası ve donanımlarıyla Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge 2016 yılının en iyi akıllı telefonlarından biri.

Fiyatları:

Galaxy S7: 2799 TL

Galaxy S7 Edge: 2199 TL

HTC 10

Satış anlamında çıtanın çok üstüne çıkamayan HTC 10, gövdenin altında bol miktarda güç sağlayan şık bir akıllı telefon. Bir amiral gemisi telefondan bekleyebileceğiniz neredeyse her şeyi sunuyor. Alüminyum gövdede keskin, 5,2 inç ekran, güçlü stereo hoparlörler ve çok yetenekli bir kamera ile karşılaşıyorsunuz. Suya dayanıklılık ve ortalama pil ömrü olmaması tek hayal kırıklığı olabilir. Bu sebeple fiyatını biraz yüksek bulmuş olsakta, yine de tercih edilebilir telefonlarımızdan.

Fiyatı: 2799 TL

Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z5, ancak denediğinizde inanabileceğiniz, çok hızlı bir otomatik odaklanmaya sahip. Işık altındaki fotoğraflarınız için en iyi kamera, muhtemelen Xperia Z5'te bulunuyor. Parmak izini kenarında barındıran telefon, üzerindeki portlara rağmen su geçirmezlik sunuyor. Snapdragon 810 işlemciyle gelen Xperia Z5'te 3GB RAM'e yer verilmiş. 5,2 inç'lik ekran ise Bravia teknolojisi sayesinde harikulade görünüyor.

Fiyatı: 1449 TL

Bu akıllı telefonlardan sizin favoriniz hangisi ya da bunların dışında tercih ettiğiniz bir telefon varsa bizimle paylaşır mısınız ?