2016'nın En İyi PlayStation Oyunları Açıklandı!

PlayStation Blog üzerinden yapılan oylama ile PlayStation dünyasında 2016’nın en iyi oyunları açıklandı.

2016 yılında hatırı sayılır güzel oyunlar piyasaya çıkmış ve gerek PC dünyasında gerekse konsol tarafında birçok güzel oyun oynama fırsatı yakaladık. Şimdiye kadar birçok farklı oluşum yılın oyunları ödüllerini dağıtırken sıra PlayStation’a geldi. PlayStation Blog üzerinden yapılan halk oylamasıyla belirlenen yılın en iyi oyunlarına aşağıdan göz atabilirsiniz; Yılın En İyi PlayStation 4 Oyunu: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu Altın: Final Fantasy XV / Gümüş: Battlefield 1 / Bronz: Overwatch Editörün Seçimi: Overwatch, Dark Souls 3, The Witness, Hitman Yılın En İyi PlayStation Vita Oyunu: World of Final Fantasy Altın: Lara Croft GO / Gümüş: Dragon Quest Builders / Bronz: Darkest Dungeon Editörün Seçimi: Severed, Downwell, Day of the Tentacle Remastered Yılın En İyi Bağımsız Yapımcı Oyunu: Firewatch Altın: Inside / Gümüş: The Witness / Bronz: Stardew Valley Editörün Seçimi: Darkest Dungeon, Steamworld Heist Yılın En İyi PlayStation Pro Oyunu: Battlefield 1 Altın: Final Fantasy XV / Gümüş: Rise of the Tomb Raider / Bronz: Watch Dogs 2 Editörün Seçimi: Call of Duty: Infinite Warfare Yılın En İyi PlayStation VR Oyunu: Batman Arkham VR Altın: Star Wars Battlefront Rogue One X-wing VR Mission / Gümüş: Job Simulator / Bronz: Eve Valkyrie Editörün Seçimi: Carnival Games, Keep Talking & Nobody Explodes, SuperHyperCube Yılın En İyi Hikayesi: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu Altın: The Witcher III: Blood and Wine / Gümüş: Final Fantasy XV / Bronz: The Last Guardian Editörün Seçimi: The Last Guardian, Firewatch Yılın En İyi Canlandırma Performansı: Nolan North (Uncharted 4) Altın: TTrico (The Last Guardian) / Gümüş: Emily Rose (Uncharted 4) / Bronz: Camilla Luddington (Rise of the Tomb Raider) Editörün Seçimi: Wayne June (Darkest Dungeon), Emily Rose (Uncharted 4), Mark Noble (The Witcher III: Blood and Wine), Cissy Jones (Firewatch) Yılın En İyi Oyun Müziği: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu Altın: Final Fantasy XV / Gümüş: Doom / Bronz: Dark Souls 3 Editörün Seçimi: Firewatch Yılın En İyi Görsel Efekti: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu Altın: Final Fantasy XV / Gümüş: Battlefield 1 / Bronz: The Last Guardian Editörün Seçimi: Dishonored 2, The Witness Yılın En İyi Çoklu Oyuncu Oyunu: Battlefield 1 Altın: Overwatch / Gümüş: Uncharted 4 / Bronz: Titanfall 2 Yılın En İyi Güncellemelerini (DLC) Alan Oyun: The Witcher 3 Altın: Uncharted 4 / Gümüş: Overwatch / Bronz: Destiny Editörün Seçimi: Binding of Isaac: Afterbirth, Dark Souls 3: Ashes of Ariandel, No Man’s Sky Foundation Update, Don’t Starve: Shipwrecked, Hitman Yılın En Yenilikçi Oyunu: The Last Guardian Altın: Overwatch / Gümüş: Tom Clancy’s The Division / Bronz: Firewatch Editörün Seçimi: Overwatch, PlayStation VR Worlds, Hitman Yılın En Çok Beklenen Oyunu: Last of Us Part 2 Altın: God of War / Gümüş: Red Dead Redemption 2 / Bronz: Final Fantasy VII Remake Editörün Seçimi: Resident Evil 7, Horizon Zero Dawn Yılın En İyi Oyun Stüdyosu: Naughty Dog Altın: Square Enix / Gümüş: Blizzard / Bronz: DICE Editörün Seçimi: Owlchemy Labs, id Software Apple’ın İlk Telefonu iPhone 2G ve iPhone 7’yi Karşılaştırdık!