2016'nın En İyi PlayStation Oyunları Açıklandı!

2016 yılında hatırı sayılır güzel oyunlar piyasaya çıkmış ve gerek PC dünyasında gerekse konsol tarafında birçok güzel oyun oynama fırsatı yakaladık. Şimdiye kadar birçok farklı oluşum yılın oyunları ödüllerini dağıtırken sıra PlayStation’a geldi.
PlayStation Blog üzerinden yapılan halk oylamasıyla belirlenen yılın en iyi oyunlarına aşağıdan göz atabilirsiniz;
Yılın En İyi PlayStation 4 Oyunu: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu
Altın: Final Fantasy XV / Gümüş: Battlefield 1 / Bronz: Overwatch
Editörün Seçimi: Overwatch, Dark Souls 3, The Witness, Hitman
Yılın En İyi PlayStation Vita Oyunu: World of Final Fantasy
Altın: Lara Croft GO / Gümüş: Dragon Quest Builders / Bronz: Darkest Dungeon
Editörün Seçimi: Severed, Downwell, Day of the Tentacle Remastered
Yılın En İyi Bağımsız Yapımcı Oyunu: Firewatch
Altın: Inside / Gümüş: The Witness / Bronz: Stardew Valley
Editörün Seçimi: Darkest Dungeon, Steamworld Heist
Yılın En İyi PlayStation Pro Oyunu: Battlefield 1
Altın: Final Fantasy XV / Gümüş: Rise of the Tomb Raider / Bronz: Watch Dogs 2
Editörün Seçimi: Call of Duty: Infinite Warfare
Yılın En İyi PlayStation VR Oyunu: Batman Arkham VR
Altın: Star Wars Battlefront Rogue One X-wing VR Mission / Gümüş: Job Simulator / Bronz: Eve Valkyrie
Editörün Seçimi: Carnival Games, Keep Talking & Nobody Explodes, SuperHyperCube
Yılın En İyi Hikayesi: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu
Altın: The Witcher III: Blood and Wine / Gümüş: Final Fantasy XV / Bronz: The Last Guardian
Editörün Seçimi: The Last Guardian, Firewatch
Yılın En İyi Canlandırma Performansı: Nolan North (Uncharted 4)
Altın: TTrico (The Last Guardian) / Gümüş: Emily Rose (Uncharted 4) / Bronz: Camilla Luddington (Rise of the Tomb Raider)
Editörün Seçimi: Wayne June (Darkest Dungeon), Emily Rose (Uncharted 4), Mark Noble (The Witcher III: Blood and Wine), Cissy Jones (Firewatch)
Yılın En İyi Oyun Müziği: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu
Altın: Final Fantasy XV / Gümüş: Doom / Bronz: Dark Souls 3
Editörün Seçimi: Firewatch
Yılın En İyi Görsel Efekti: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu
Altın: Final Fantasy XV / Gümüş: Battlefield 1 / Bronz: The Last Guardian
Editörün Seçimi: Dishonored 2, The Witness
Yılın En İyi Çoklu Oyuncu Oyunu: Battlefield 1
Altın: Overwatch / Gümüş: Uncharted 4 / Bronz: Titanfall 2
Yılın En İyi Güncellemelerini (DLC) Alan Oyun: The Witcher 3
Altın: Uncharted 4 / Gümüş: Overwatch / Bronz: Destiny
Editörün Seçimi: Binding of Isaac: Afterbirth, Dark Souls 3: Ashes of Ariandel, No Man’s Sky Foundation Update, Don’t Starve: Shipwrecked, Hitman
Yılın En Yenilikçi Oyunu: The Last Guardian
Altın: Overwatch / Gümüş: Tom Clancy’s The Division / Bronz: Firewatch
Editörün Seçimi: Overwatch, PlayStation VR Worlds, Hitman
Yılın En Çok Beklenen Oyunu: Last of Us Part 2
Altın: God of War / Gümüş: Red Dead Redemption 2 / Bronz: Final Fantasy VII Remake
Editörün Seçimi: Resident Evil 7, Horizon Zero Dawn
Yılın En İyi Oyun Stüdyosu: Naughty Dog
Altın: Square Enix / Gümüş: Blizzard / Bronz: DICE
Editörün Seçimi: Owlchemy Labs, id Software
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