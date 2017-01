2016'nın En İyi PlayStation Oyunları Açıklandı!

PlayStation Blog üzerinden yapılan oylama ile PlayStation dünyasında 2016’nın en iyi oyunları açıklandı.

2016 yılında hatırı sayılır güzel oyunlar piyasaya çıkmış ve gerek PC dünyasında gerekse konsol tarafında birçok güzel oyun oynama fırsatı yakaladık. Şimdiye kadar birçok farklı oluşum yılın oyunları ödüllerini dağıtırken sıra PlayStation’a geldi.

PlayStation Blog üzerinden yapılan halk oylamasıyla belirlenen yılın en iyi oyunlarına aşağıdan göz atabilirsiniz;

Yılın En İyi PlayStation 4 Oyunu: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu

Altın: Final Fantasy XV / Gümüş: Battlefield 1 / Bronz: Overwatch

Editörün Seçimi: Overwatch, Dark Souls 3, The Witness, Hitman

Yılın En İyi PlayStation Vita Oyunu: World of Final Fantasy

Altın: Lara Croft GO / Gümüş: Dragon Quest Builders / Bronz: Darkest Dungeon

Editörün Seçimi: Severed, Downwell, Day of the Tentacle Remastered

Yılın En İyi Bağımsız Yapımcı Oyunu: Firewatch

Altın: Inside / Gümüş: The Witness / Bronz: Stardew Valley

Editörün Seçimi: Darkest Dungeon, Steamworld Heist

Yılın En İyi PlayStation Pro Oyunu: Battlefield 1

Altın: Final Fantasy XV / Gümüş: Rise of the Tomb Raider / Bronz: Watch Dogs 2

Editörün Seçimi: Call of Duty: Infinite Warfare

Yılın En İyi PlayStation VR Oyunu: Batman Arkham VR

Altın: Star Wars Battlefront Rogue One X-wing VR Mission / Gümüş: Job Simulator / Bronz: Eve Valkyrie

Editörün Seçimi: Carnival Games, Keep Talking & Nobody Explodes, SuperHyperCube

Yılın En İyi Hikayesi: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu

Altın: The Witcher III: Blood and Wine / Gümüş: Final Fantasy XV / Bronz: The Last Guardian

Editörün Seçimi: The Last Guardian, Firewatch

Yılın En İyi Canlandırma Performansı: Nolan North (Uncharted 4)

Altın: TTrico (The Last Guardian) / Gümüş: Emily Rose (Uncharted 4) / Bronz: Camilla Luddington (Rise of the Tomb Raider)

Editörün Seçimi: Wayne June (Darkest Dungeon), Emily Rose (Uncharted 4), Mark Noble (The Witcher III: Blood and Wine), Cissy Jones (Firewatch)

Yılın En İyi Oyun Müziği: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu

Altın: Final Fantasy XV / Gümüş: Doom / Bronz: Dark Souls 3

Editörün Seçimi: Firewatch

Yılın En İyi Görsel Efekti: Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu

Altın: Final Fantasy XV / Gümüş: Battlefield 1 / Bronz: The Last Guardian

Editörün Seçimi: Dishonored 2, The Witness

Yılın En İyi Çoklu Oyuncu Oyunu: Battlefield 1

Altın: Overwatch / Gümüş: Uncharted 4 / Bronz: Titanfall 2

Yılın En İyi Güncellemelerini (DLC) Alan Oyun: The Witcher 3

Altın: Uncharted 4 / Gümüş: Overwatch / Bronz: Destiny

Editörün Seçimi: Binding of Isaac: Afterbirth, Dark Souls 3: Ashes of Ariandel, No Man’s Sky Foundation Update, Don’t Starve: Shipwrecked, Hitman

Yılın En Yenilikçi Oyunu: The Last Guardian

Altın: Overwatch / Gümüş: Tom Clancy’s The Division / Bronz: Firewatch

Editörün Seçimi: Overwatch, PlayStation VR Worlds, Hitman

Yılın En Çok Beklenen Oyunu: Last of Us Part 2

Altın: God of War / Gümüş: Red Dead Redemption 2 / Bronz: Final Fantasy VII Remake

Editörün Seçimi: Resident Evil 7, Horizon Zero Dawn

Yılın En İyi Oyun Stüdyosu: Naughty Dog

Altın: Square Enix / Gümüş: Blizzard / Bronz: DICE

Editörün Seçimi: Owlchemy Labs, id Software