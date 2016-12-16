Webtekno’ya Göre 2016’nın En İyi Telefonları!

Webtekno olarak 2016 yılının farklı dallara göre en iyi telefonlarını seçtik.

2016 yılı akıllı telefon dünyasında oldukça hareketli ve farklı geçtiğini söyleyebiliriz. Birçok farklı markanın birbirinden güzel cihazlar sunduğu bu yılda birçok şaşırtıcı olay da olmadı değil. Peki, bu yılda piyasaya sürülen onlarca telefondan en iyileri hangileri? Bu noktada farklı kategorileri ele alarak sizlere yılın en iyilerini seçtik;

Yılın En İyisi: Samsung Galaxy S7 Edge

Aslına bakarsanız bu noktada hem iPhone 7 Plus hem de Note 7 olabilirdi. Ancak Note 7 malum durumlardan ötürü elenirken, iPhone 7 Plus ise genel olarak S7 Edge yerine tercih edilebilecek telefonken S7 Edge bizim için bir adım önde gibi.

Hem kavisli ekran tasarımı, hem oldukça iyi kamerası, hem Gear VR ile sağlan sanal gerçeklik deneyimi, Micro SD kart desteği ve donanımsal olarak da üstün performansıyla bize göre yılın en iyi telefonu Galaxy S7 Edge oldu.

Yılın Fiyaskosu: Samsung Galaxy Note 7

Yukarıda bahsettiğim gibi, yılın tartışmasız en iyisi olacakken Samsung’un elinde patlayan Note 7, batarya sorunları sebebiyle piyasadan çekilerek yılın en iyisi olacakken fiyaskosu durumuna geldi. Satın alan kullanıcıları zor durumda bırakan, firmaya ecel terleri döktüren Note 7, maalesef bu senenin en büyük hayal kırıklığı oldu.

Yılın Yerlisi: General Mobile GM 5 Plus

General Mobile, ilk olarak Discovery vb serilerle piyasaya iyi bir giriş yapmış olsa da telefon performansı olarak beklediğimizi bu yıl Mobil Dünya Kongresi’nde bulmuş olduk. GM 5 Plus model adıyla çıkan bu cihaz, hem oldukça iyi denilebilecek özellikleri, hem de uygun fiyatıyla dikkat çekmişti. Yerli markalar arasında da bize göre yılın en iyi telefonu bu oldu.

Yılın En İyi Büyük Ekranlısı: Huawei Mate 9

Eğer 4 ve 5 inç civarı telefonlar sizi kesmiyor ise phablet denilen klasman daha dikkatinizi çekiyorsa, sizin için en uygun telefon da Huawei Mate 9 olacak. 6 inç ekranının yanı sıra Kirin 960 çipseti, 64GB depolama ve MicroSD kart desteği, 4GB RAM’i ile phablet kategorisinde oldukça iyi bir seçim olacak Mate 9, tam bir aranılan phablet deneyimi sunmayı vaad ediyor.

Yılın En İyi Minisi: iPhone SE

Elleriniz küçük ya da tercihen küçük bir telefon kullanmayı seviyorsanız, sizin için de önerimiz tabiki iPhone SE olacak. 4 inç ekranıyla oldukça iyi işler yapan iPhone SE’nin ön kamerası hariç bir kusuru ya da eksiği olduğunu düşünmüyoruz.

Yılın En İyi Donanımı: Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi’nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni telefonu Mi Note 7, donanımsal özellikleri ile fazlasıyla dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 821 çipseti, Adreno 530 grafik işlem birimi, 6GB RAM, 128GB depolama, 5.7 inç AMOLED erkan, 4070 mAh batarya, 22.5 MP kamera, 24-bit/192kHz Hi-Fi ses deneyimi gibi ne ararsanız bol bol bulunan cihaz, donanımsal açıdan yılın en iyisi olarak değerlendirilebilecek bir telefon.

Yılın En İyi Kamera Deneyimi: iPhone 7 Plus

Her ne kadar yapılan testlere göre en iyi kamera deneyimi Google Pixel ve Pixel XL’ta olduğu söylense de bizim için en iyi kamera iPhone 7 Plus’ta bulunuyor. Hem canlı ve oldukça iyi kamerasının yanı sıra mis gibi bokeh efektleri bile veren telefon, fiyatını göze alacak olan kamera tutkunlarının tercihi olması gerektiğini düşünüyoruz.

Yılın En İyi Müzik Deneyimi: HTC 10

Genel olarak başarılı bir telefon olan HTC, en iyi telefon deneyimini Google’a Pixel ve Pixel XL ile sunarken, kendisine en iyi müzik deneyimini bırakmış. BoomSound gibi harika hoparlörleri, kutudan çıkan muhteşem kulaklığı ve Hi-Fi ses desteği ile müzik tutkunlarının tartışmasız ilk tercihi olması gereken HTC 10, bu bağlamda harika işler çıkarıyor.

Yılın En Yenilikçisi: LG G5

Satış başarısı olarak geride kalsa da modüler bir tasarım anlayışı, metal kasaya rağmen değiştirilebilir bataryası ve geniş açılı çift kamerası ile güzel bir iş başaran LG, G5 modeli ile yılın en yenilikçi telefonu oluyor. Gerçekten o bataryanın çıkarılabilir olması kolay bir tasarım anlayışı değil, o sebeple yenilikçilik bazında LG G5 ön planda kalıyor.

Yılın En İyi Tasarımı: Xiaomi Mi Mix

Tasarım denilince bu yıl kesinlikle aklımıza daima Mi Mix gelecek. Hem yenilikçilik kategorisinde hem de en iyi phablet deneyiminde de olması gereken Mi Mix, özellikle çerçevesiz denilebilecek ekran anlayışı ile tasarım noktasında çığır açtı. Seramik ve yekpare bir kasa ile de işini çok sağlam yapan Xiaomi, aynı zamanda donanımsal olarak da muhteşem bir iş ile saygıyı hak ediyor.

Yılın En İyi Fiyat/Performansı: Xiaomi Mi 5

Bir Xiaomi daha! Ülkemizde paralel ithalat yoluyla girmiş olsa da 1.200TL bandına düşen Xiaomi Mi 5, fiyat/performans noktasında bu senenin lideri. Amiral gemi özelliklerini rakiplerine göre çok daha uygun fiyata getiren Xiaomi, Mi 5 ile sağlam bir fiyat çalışmasının yanı sıra performanstan da geri kalmamış.

Yılın En İncesi: Moto Z

5.2 mm gibi bir inceliğe yüksek donanımı ve sağlam bir kamerayı ekleyen Lenovo, Moto Z ile incelik açısından takdire şayan bir iş çıkarmakta. Moto Mods ile de geliştirilebilen Moto Z, batarya noktasında incelik için ödün verse de kağıt gibi bir telefon olarak en iyi ince telefon olmayı hak ediyor.

Yılın En Sağlamı: CAT S60

“Minareden at beni, in aşağı tut beni” deyimini gerçekten yapsanız, tabiki tutmanız imkansız olacak. Ama atacağınız telefon CAT S60 olacaksa sıkıntı yok, zaten telefona bir şey olmayacak. Ağır iş şartlarında çalışanlara özel ve bizim de yeni incelediğimiz CAT S60, sağlamlık açısından zaten en iyisi. Haliyle buraya eklenebilecek başka bir telefon da yok gibi.

Yılın Sürprizi: OnePlus 3T

Oppo’dan ayrılan ekibin kurduğu ve “Amiral Gemi Katili” sloganı ile serüvene başlayan OnePlus, şimdiye kadar tam manasıyla katili denecek bir performans sergileyemiyordu. Taa ki 3T modeline kadar. OnePlus 3T ile gerçekten amiral gemi katili olabilen firma, sloganının hakkını vererek güzel bir sürpriz de yapmış oldu.

Yılın En İyi Kutu İçeriği: LG V20

Bir telefon alırken son dönemde birçok firma fiyattan kısmak ya da “Adamların zaten kendi kulaklıkları var” düşüncesiyle kulaklık bile koymamaya başlamışken, LG V20 ile ülkemizde özellikle kutu içeriğiyle sağlam bir giriş yaptı. Stoklarla sınırlı da harika bir kutu içeriği ile gelen V20, kutudan telefon ve klasik aparatlarının yanı sıra B&O H3 kulaklık, B&O Hi-Fi Ses Modülü ve LG 360 Cam ile beraber çıkıyor. Yani zaten iyi bir telefonun yanı sıra güzel bir Hi-Fi ses modülünüz, harika bir kulaklığınız ve de 360 derecelik çekim yapabileceğiniz bir de kameranız olacak. Ne diyelim, helal olsun.

Yılın En İyi İş birliği: Huawei P9 / LG G5 & V20

Bu yıl iş birlikleri noktasında gözümüze çarpan 2 sağlam iş oldu. bu nedenle bu iş birliği ürünü olan 3 telefondan bahsetmek gerekli. Huawei’nin Leica gibi sağlam bir fotoğrafçılık firmasıyla geliştirdiği kamerası ile büyüleyen Huawei P9’un yanı sıra Bang & Olufsen ile ile muhteşem ses deneyimi sunan yan ürünler çıkartan LG’nin G5’i ve V20’sinden de bahsedilmeli. Bu noktada zaten kulaklık ve hi-fi ses modülünü kutudan çıkartan V20, bir önceki kategorimizde olduğu gibi muhteşem bir kutu içeriği ile cezbediyor.

Sonuç olarak yukarıdaki listemizde göreceğiniz gibi bize göre yılın en iyi telefonlarını listelemiş olduk. Birbirinden iyi cihazlar arasındaki sizin seçimlerinizi de yukarıdaki maddelere göre yorumlar kısmından görüşlerinizi belirtebilirsiniz.