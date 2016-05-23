2016’nın Son “Süper Ay”ı Sosyal Medyada Ses Getirdi!

Dün, bu yıl yaşanacak olan son Süper Ay'ı geride bıraktık. Sosyal medyada geniş yer bulan bu doğa olayı, 2034'e dek bu kadar şiddetli yaşanmayacak.

2016 tam bir “Süper Ay” yılıydı. Yıl boyunca 3 tanesiyle karşılaştık ve bir tanesi, son 100 yılın en ihtişamlı doğa olaylarından biriydi. Çünkü 2034’e dek Ay, Dünya’ya bu kadar yaklaşmayacak.

Dün, gökyüzünde dev bir top gibi görünen Ay, Sudi Arabistan’dan İrlanda’ya dek, gökyüzünü izlemeyi meslek edinmiş kişilere bir şölen yaşattı. Bazı uzay tutkunları, kullandıkları teleskoplara yakalanan bir meteor yağmurunu da rapor ettiler. Süper Ay o kadar parlaktı ki bu meteor yağmurunun çıplak gözle görünmesini engelledi. Yine de bazıları, gözlemlerini sosyal medya üzerinden ifade ettiler. Dün yaşanan Süper Ay olayından sonra ise sosyal medyada aşağıdaki gibi iz bıraktı. Bir dahaki Süper Ay, 2017'de, 3 Aralık'ta. Ancak bu yılkiler kadar parlak olmayacak.