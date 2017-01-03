2016'yı 2 Dakikada Özetleyen, Tespit Gibi Tespitlerin Yapıldığı Video

2016 yılında yaşadığımız bazı olumsuz gelişmelere ithafen hazırlanan 2016: The Movie isimli fragman, sosyal medyada oldukça yoğun ilgi gördü.

2016, gelecek yıllarda tarihin en kötülükler ve başarısızlıklarla dolu yılı olarak hatırlanabilir -gerçi 2017’ye de pek iyi girdiğimiz söylenemez ya neyse-. O kadar çok şeyler yaşandı ki artık çoğu sosyal medya kullanıcısı, ‘bir an önce bitsin şu yıl’ şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu. Sanırım 2016: The Movie, 2016 yılını en iyi özetleyen fragman olarak hatırlanacak.

Bir korku filminin fragmanı gibi hazırlanan video, önce 2016 yılının yılbaşı gecesiyle başlıyor. Ardından bu yıl hayatını kaybeden Muhammed Ali, George Michael, Prince, Bowie gibi ünlü isimlerden bahsediliyor. İlerleyen dakikalarda fragmanın başrolündeki kadın, ‘telefon elimde patladı’ şeklinde bir cümle kuruyor ki buradan hangi telefona atıfta bulunulduğunu zaten biliyorsunuz. Fragmanın devamında Brexit ve Donald Trump’ın başkan olması gibi olaylara yer veriliyor.

Kısacası 2016’yı özetleyen bir fragman olarak tanımlayabileceğimiz 2016: The Movie’yi aşağıdan izleyebilirsiniz.