2016 Yılı, İngilizce Yeteneklerine Göre Ülke Sıralamaları Açıklandı: Türkiye Dipte!

İngilizcenize ne derece güveniyorsunuz bilemiyoruz fakat ülke geneli olarak durumumuz pek iyi değil.

Dünyaca ünlü eğitim kuruluşu EducationFirst, bu yıl için dünya genelinde ülkelerin İngilizce verilerini ve bu veriler doğrultusunda ülkelerin sıralamasını açıkladı.

Maalesef bu sıralama bizler açısından pek iç açıcı değil. Avrupa'dan araştırmaya dahil edilmiş 26 ülkeden biri olan Türkiye, bu sıralamada sondan ikinci sırada. Son sırada ise Azerbaycan bulunmakta. Seviyemize baktığımızda ise 'çok düşük' sınıfındayız.

Avrupa genelinde sondan ikinci olan Türkiye, dünya genelinde araştırmaya dahil edilen 72 ülke arasında ise 51. sırada bulunmakta. Hem Avrupa, hem de dünyanın ilk 5'inde ise Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya bulunmakta.

EducationFirst'ün verilerinden yola çıkarak Türkiye'ye daha detaylı bakacak olursak şu sonuçlar gözlemlenmekte:

Coğrafi bölgeler bazında İngilizce konusunda en başarılı bölgemiz İç Anadolu Bölgesi. Onu sırasıyla Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi takip ediyor. Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili veriler ise mevcut değil

Şehir bazında baktığımızda ise zirve Başkent Ankara'nın. Ankara'yı İstanbul, İzmir, Adana-Mersin, Bursa ve Antalya takip ediyor

Cinsiyete baktığımızda ise ülkemizde kadınlar erkeklere nazaran İngilizce konusunda daha başarılı