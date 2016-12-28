2016 Yılına Damga Vuran Hack Olayları

2016 yılının bitmesi bir kaç gün kala dilerseniz bu yıl hangi platformların hacklendiğini hatırlayalım.

Koca bir yılı neredeyse geride bıraktık. Acısıyla tatlısıyla geçen bu süre içerisinde internet dünyasında bomba etkisi yaratan siber saldırlara şöyle bir bakalım isterseiniz. Sosyal medya platformlarından adult sitelere kadar uzanan listemizde ilginizi çekecek siteler yer alabilir.

İki kere saldırıya uğrayan Yahoo!

2016 yılının ilk saldırısını Eylül ayında yaşadı. Bir bilgisayar korsanı tarafından yapılan ilk saldırıda 500 Milyon kullanıcının hesap bilgileri ele geçirildi. Bu bilgilerin arasında; e-posta adresi, şifre, kullanıcı adı, doğum tarihi ve telefon numaraları gibi bilgiler yer alıyordu. İkinci saldırısını Aralık ayında yaşayan Yahoo'da bu sefer 1 Milyar kullanıcı bilgisi ele geçirildi. Son saldırıda bu kadar bilginin ele edilebilmesinin nedeni ise 2013 yılından beri devam eden bir sistem açığı.

LinkedIn

Ülkemizde de bir çok birey tarafından kullanılan sosyal iş platformu LinkedIn, 2016’nın Mayıs ayında saldırıya uğradı. 117 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığı saldırıda e-posta ve şifre bilgileri internete sızdırıldı.

Tumblr

Sosyal blog sitesi Tumblr da 2016 yılında siber korsanların hedefindeydi. Mayıs ayında gerçekleşen saldırıda 65 milyona yakın kullanıcının bilgileri hackerların eline geçti.

AdultFriendFinder

Yetişkinlere yönelik bir arkadaş sitesi olan AdultFriendFinder'da 2016 yılında yapıılan saldırılarda nasibini aldı. Kasım ayında gerçekleştirililen saldırıda 412 milyon kullanıcının hesap bilgileri çalındı (Ne kadar da çok kullanıcısı varmış).

Mirai ile DDOS saldırısı

Ekim ayında dünya genelinde yaşanan internet probleminin nedeni yapılan bu saldırı. Mirai isimli zararlı yazılım İnternet sunucularına DDOS attack yaparak internetin felç olmasına neden olmuştu. Bir çok online platformun ulaşılamaz hale gelmesine neden olan bu saldırıda Twitter, Etsy,Netflix, Spotify, PayPal, Amazon gibi siteler ciddi zarara uğradı