2016 Yılında Güneydoğu Asya’da 163 'Acayip' Hayvan ve Bitki Bulundu!

Güneydoğu Asya'daki Mekong bölgesinde bu yıl, birçok yeni hayvan ve bitki türü keşfedildi. 290 bin kilometrekarelik bölge, bilim insanlarını araştırma yapmak için çeken bir mıknatıs gibi.

Dünya aslında o kadar da küçük bir yer değil. 2020 yılında Mars’a gitme hayalleri kuran, kuyruklu yıldızlara araç indiren insanlık, yeryüzündeki her santimetrekareyi ve tüm canlı türlerini henüz keşfetmiş değil. Dünya Vahşi Yaşam Derneği’ne göre geride bırakmak üzere olduğumuz 2016 yılı; birçok bilinmeyen canlıyı keşfettiğimiz bir yıl oldu. 9 amfibi, 11 balık, 14 sürüngen, 3 memeli ve 126 bitki keşfedildi.

Güneydoğu Asya’da, 290.000 kilometrekarelik, yaklaşık Fransa büyüklüğündeki Mekong bölgesinde bulunan yeni canlılar; biyoloji literatürüne geçti. Dünya Vahşi Yaşam Derneği’nde Vahşi Yaşam Programı yöneticisi Jimmy Borah, “Mekong bölgesi bir mıknatıs gibi bilim insanlarını çekiyor, inanıyorum ki burada bilmediğimiz daha neler var. Bilim insanları burada, korunmamış türlerin korunmasını sağlamak için zamanla yarışıyor” ifadelerini kullandı.