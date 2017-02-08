2016 Yılının En Çok Çalınan 20 Şifresi Belli Oldu!

Geçtiğimiz yıl basitliği sebebiyle kötü niyetli kişiler tarafından çalınan 20 şifre belli oldu.

İnternet ortamında bize öncelikli olarak güvenlik sağlayan şeylerin başında belirlediğimiz şifreler bulunuyor. Yani ne kadar güvenlik yazılımlarından faydalansak da kullandığımız basit bir şifre, birçok sorunun ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Bu sebeple ‘en çok çalınan şifreler’e bakmadan önce eğer hala 123456 gibi şifreler kullanıyorsanız, artık bir değişiklik yapmanızın zamanının geldiğine ve hemen şu an şifrenizi zorluk seviyesi yüksek hale getirmeniz gerektiğine dikkat çekmek istiyorum.

Şimdi de 2016 yılında en çok çalınan 20 şifrenin hangileri olduğuna bir bakalım: