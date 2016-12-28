2016 Yılının En Çok Kullanılan 10 Mobil Uygulaması Açıklandı

Nielsen şirketinin yaptığı araştırmalarla birlikte en fazla kullanıcıya sahip mobil uygulamalar açıklandı. Listede Facebook ve Google'ın servisleri ağır basıyor.

Artık 2016 yılının son günlerindeyken bu yılın enlerine dair haberleri de sıkça duymaya başladık. Yılın enleriyle ilgili teknoloji dünyasında oldukça merak uyandıran 2016 yılının en çok kullanılan mobil uygulamaları da Nielsen araştırma şirketi tarafından yayınlandı.

Yayınlanan listeye baktığımızda büyük bir çoğunluğu Facebook ve Google şirketlerine ait uygulamalar kaplıyor. 10 mobil uygulamanın bulunduğu listede Facebook'un toplam 3, Google'ın ise toplam 5 uygulaması bulunuyor.

Sıralamadaki uygulamalara baktığımızda ise liderlik Facebook'a aitken Facebook'u yine kendi uygulaması olan Facebook Messenger ve dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube takip ediyor. YouTube'u ise Google Maps, Google Search, Google Play ve GMAIL olmak üzere dört farklı Google uygulaması daha takip ediyor. Bunların ardından listenin 8. sırasında Instagram, 9. sırasında Apple Music ve 10.sırasında ise Amazon App yer alıyor.

Genel olarak 2016 yılındaki kullanım istatistiklerine baktığımızda önceki yıllara kıyasla sıralamada ciddi bir farklılık yok. Bakalım önümüzdeki yıllarda mobil kullanıcıların en yoğun kullandığı uygulamalar listesi nasıl şekillenecek?