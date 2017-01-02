2016 Yılının En Popüler 10 Teknoloji Figürü!

2016 yılında pek çok parlak teknoloji numarasına şahit olduk ama büyük bir buluşla karşılaşmadık. Size 2016 yılının yükselen değerlerini sunuyoruz.

Evet 2016, teknoloji dünyası için verimli bir yıl olsa da asla dönüm noktası diyebileceğimiz bir gelişmeye tanık olmadık. iPhone 7 bile yenilikten uzak ve öncülerinin haşmetinden yoksundu.

Yine de Brexit sonuçları ve Donald Trump'ın sürpriz biçimde Amerika Birleşik Devletleri başkanı olması teknoloji dünyasını epeyce etkiledi. Karşınızda 2016 yılının en popüler teknolojik gelişmeleri:

Sesle Arama Uygulamalarının Yükselişi

Pixel telefonlar ile hayatımıza giren Google Asistant, Amazon Echo ve Amazon Echo Dot gibi uygulamalar sayesinde sesli asistanlar gücüne güç kattı. Elbette Windows Cortana gibi kültleri de unutmamamız lazım.

Chatbotlar

Chatbotlar'ı sizinle sohbet eden uygulamalar olarak tanımlayabiliriz. Elbette karşınızdaki bir insan değil; sadece "bot". Lakin yapay zeka geliştikçe kapasiteleri artıyor. Söz gelimi bazı bankaların sesli yönlendirme sistemleri chatbot mimarisi üstüne kurulu.

Küresel İzolasyon

Eskiden küreselleşme denilince akla, toplumsal sınırları aşan yapı ve dünyanın birleşmesi gelirdi. Ne var ki Donald Trump'un koruyucu ve milliyetçi bir kişilik olarak Amerika Birleşik Devletlerinin başına gelmesi ve İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararı alması dengeleri değiştirmeye başladı. Artık toplumlar, her zamankinden daha içine dönük ve bu da teknolojik gelişmeleri sınırlıyor.

VPN'lerin Yaygınlaşması

Dünyada yasaklar artıkça VPN kullanımı da daha yaygın hale geldi. VPN kullanılmasının tek nedeni yasaklar değil elbette; insanların internette kimliklerini açık etmeme isteği de yükselişin sebeplerinden biri.

Blockchain

Bitcoin'den sonra adını iyice duyuran Blockchain, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapmaya olanak tanıyor. Bitcoin'in biraz gerisinde kalsa da; alıcı ve satıcı arasında güvenli bir ağ oluşturması ve bazı büyük bankaların sisteme destek vermesi, web dünyasındaki pek çok şeyi temelden sarsabilir.

OLED'lerin Yükselişi

OLED (Organik ışık yayan diyot) mimarisi gün geçtikçe popülerleşiyor. Artık çok daha fazla monitörde ve televizyonda OLED imzası var. Dünyanın, halihazırdaki en büyük OLED üreticileri Samsung ve LG. Sony de, LG'nin OLED panelleri üzerine inşa ettiği televizyonları ve monitörleri CES 2017 organizasyonunda tanıtacak.

Yapay Zekadaki Gelişmeler

Siri, Alexa ve yakında Samsung Galaxy S8 modellerinde karşımıza çıkacak Bixby. Hepsi gelişen yapay zekanın getirileri... Kendine kendine park eden, fren yapan hatta kendini sürebilen otonom araçlar da, yapay zekanın gelişmesi ile yaygınlaşıyor.

Nesnelerin İnterneti

Bilişim sektörü parçalarının birbirleriyle ya daha geniş yapılarla bağlantılı olduğu iletişim ağı, şu anda Cisco ve AT&T tarafından destekleniyor. Nesnelerin İnterneti, 2015 yılına göre %118 büyüme gösterdi.

Siber Saldırılar

İnternetin en çirkin yönlerinden biri olan siber saldırılar baş ağrıtmaya devam ediyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barrack Obama, Rusya'yı Amerika seçimlerini etkilemek için siber saldırı gerçekleştirmek ile suçladı ve 35 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Sanal Gerçeklik

Pokemon Go, harika ve keyifli bir oyun olsa da, sanal gerçeklik kitleri bambaşka bir dünya sunuyor. Microsoft HoloLens, Intel Project Alloy, Magic Leap, Google Daydream, Sony PlayStation VR ve HTC Vive gibi mimariler, gerçek anlamda dünyamızı değiştirip, daha eğlenceli sulara yelken açmamızı sağlıyor.