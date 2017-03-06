"2017 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü" Sahibi Buldu!

Yılın en iyi otomobiline verilen ödül olan "2017 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü"nde 7 finalist arasından kazanan belli oldu.

Otomobil sektörü için yılın en önemli ve en prestijli ödüllerinden biri olan "Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülü, bu yılın en önemli fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı'nın resmi açılışından bir gün önce sahibini buldu.

58 kişilik jüriden oluşan ekip, araçları tasarım, konfor, güvenlik, performans ve sürüş memnuniyeti üzerinden değerlendirdi. Jüri değerlendirmesi sonucunda 319 puan olarak yılın en iyi otomobil ödülüne kavuşan otomobil ise Peugeot 3008 oldu. Finale kalan 7 otomobilin sıralaması şu şekilde:

1.Peugeot 3008: 319 puan

2.Alfa Romeo Giulia: 296 puan

3.Mercedes-Benz E-Class: 197 puan

4.Volvo S90/V90: 172 puan

5.Citroën C3: 166 puan

6.Toyota C-HR: 165 puan

7.Nissan Micra: 135 puan