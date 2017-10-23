2017 Bitmeden Gişe Rekorları Kırması Beklenen 5 Film

2017'nin sonlarına geldiğimiz bu günlerde fişe rekorları kırması beklenen 5+1 filmi sizler için derledik.

2017’nin sonlarına doğru adım adım ilerliyoruz. Sonbaharın ortalarına geldiğimiz bu günlerde havalar soğudu ve herkes sinemalar gibi sıcak alanlara akın etmeye başladı. Sinema salonlarının en yoğun döneminde bizleri bekleyen filmleri sizler için derledik. 2017 bitmeden çıkmasını beklediğimiz filmlere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer fırsat bulabilirseniz bu filmleri kaçırmamanızı öneriyorum.

Thor: Ragnarok

Çıkış Tarihi 27 Ekim 2017

Marvel’ın bu sene en çok beklenen filmleri arasında yer alan yeni Thor filmi, yayınlanan fragmanlarına göre aşırı cezbedici bir şekilde geliyor. Hulk’ın hikayesini de göreceğimiz filmde, Asgard’da yaşanacak bir savaş bizleri bekliyor.

Testere: Jigsaw Efsanesi

Çıkış Tarihi: 3 Kasım 2017

Dünyanın en ünlü korku filmleri arasında gösterilen Testere’nin yeni filmi çok yakında karşımıza çıkıyor. Korku filmlerini sevenlerin asla kaçırmayacağı bir film olacaktır.

Justice League

Çıkış Tarihi: 17 Kasım 2017

DC’nin kahramanları bir araya getirdiği Justice League’de çok yakında karşımıza çıkacak filmler arasında yer alıyor. Superman’den Batman’e kadar pek çok karakteri göreceğimiz film, DC’nin bunca yıldan beri yaptığı en iddialı yapım olarak dikkat çekiyor.

Star Wars: The Last Jedi

Çıkış Tarihi: 15 Aralık 2017

Star Wars’un orijinal senaryosu üzerinden devam eden modern serinin ikinci filmi olacak The Last Jedi, bu sıralar en çok beklenen filmler arasında yer alıyor. Luke Skywalker’ı bir kez daha göreceğimiz filmin konusu çok merak ediliyor.

Jumanji 2: Welcome to Jungle

Çıkış Tarihi: 29 Aralık 2017

Robin Williams’ın yer aldığı efsane filmin ardından Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black gibi isimlerle yeniden hayata geçirilen film, senenin sonunda karşımıza çıkacak. Bu sefer oyunun içindeki ormana girecek kahramanlarımız, son derece eğlenceli bir maceraya atlayacaklar.

Bonus Film: Arif v 216

Çıkış Tarihi: 5 Ocak 2018

Türk sinemasının en başarılı filmleri arasında gösterilen G.O.R.A ve A.R.O.G’un ardından serinin 3. filmi olarak karşımıza çıkacak Arif v 216, 2018’in ilk haftasında bizleri güldürmek için geliyor.