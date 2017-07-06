2017'de 6-7 Farklı Nokia Modelinin Piyasaya Sürüleceği İddia Ediliyor!

Bu yıl içinde Android tabanlı 6-7 farklı Nokia modelinin piyasaya sürüleceğine dair söylentiler bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta sizlere bu yıl içinde Nokia markalı 5 farklı telefonun piyasaya sürüleceğinden bahsetmiştik. Şimdi ise bu sayının 7 olabileceği söyleniyor.

Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz slayt, Malezya’daki yetkili Nokia/Microsoft ürünleri dağıtıcısı Avaxx’ın düzenlendiği bir etkinlik sırasında görüntülendi. Slaytta belirtilene göre, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla Android tabanlı yeni Nokia akıllı telefonlar piyasaya sürülmeye başlanacak ve yıl sonuna kadar toplamda 6 ya da 7 farklı Nokia modeli satışa çıkarılacak. Bu telefonlar, giriş seviyesinden üst seviyeye kadar geniş bir yelpazede olacak.

Tabii bu bahsedilen 6-7 farklı telefon modelinin hangilerinin hangi pazarlarda satışa sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Zira, bu modellerin hepsinin dünya çapında satışa sunulmama ihtimali bulunuyor.



Nokia D1C

Daha önce, bu yıl içinde piyasaya sürülecek ilk Nokia telefonunun D1C olacağı söylenmişti. Orta seviye bir telefon olan Nokia D1C’nin full HD çözünürlüğe sahip bir ekran ve Android Nougat ile birlikte geleceği söyleniyor.

27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan MWC 2017 etkinliğinde, tüm bu iddialarla ilgili daha kesin bilgiler edinebileceğiz.