2017'de Bilim Dünyasını Heyecanlandıran 8 Önemli Gelişme!

Bilim adına oldukça hareketli bir yılı geride bırakmak üzereyiz. İşte bu yıl bilim insanlarının kalplerini hızlandıran 8 önemli gelişme.

2017 yılı bilim adına oldukça hareketli geçti. Bugüne kadar pek çok keşfin ve bilimsel çalışmanın yapıldığı 2017’nin bilim adına en dramatik gelişmesi yaklaşık 13 yıldır Satürn’ün yörüngesinde dönen ve halkalı gaz devi hakkında bildiğimiz neredeyse tüm bilgileri bize ulaştıran Cassini uzay aracının Satürn’e ölüm dalışı gerçekleştirerek görevini sonlandırması oldu.

İşte geride bırakmak üzere olduğumuz 2017’de gerçekleşen 8 bilimsel olay:

1- Nötron Yıldızı Çarpışması

Albert Einstein'ın dünyaca ünlü izafiyet teorisinin merkezinde yerçekimsel dalgalar ve oluşturdukları ışık yer almaktadır. Bu yerçekimsel dalgalar ilk kez bu yıl 130 milyon ışık yılı ötedeki NGC 4993 Galaksisi’nde bulunan Hydra Takımyıldızı'ndaki iki nötron yıldızının çarpışması sonucunda doğrudan algılandı.

Bu keşif bilim insanlarını oldukça heyecanlandırdı. Zira altın ve platin gibi ağır elementlerin nötron yıldızları tarafından oluştukları ve bu tarz çarpışmalar sonucunda uzaya dağıldığı doğrulanmış oldu. Bilim insanları yerçekimsel dalgaları inceleyerek büyük patlamayı ve evrenin geçmişini araştırmayı hedefliyor.

2- Cassini’ye Veda

1997 yılında uzay yolculuğuna başlayan Cassini uzay aracı, 2003 yılında Güneş Sistemi’nin ikinci büyük gezegeni olan Satürn’e ulaşmış ve yörüngesine oturmuştu. Görevde olduğu 13 yıl boyunca Satürn hakkındaki tüm bilgilerimizi kökten değiştiren Cassini, ayrıca Satürn uydularından olan Titan üzerinde yaptığı araştırmalarla da bilim dünyasında oldukça heyecan yaratmıştı.

Bu yıl görevi sona eren Cassini’nin Satürn’ün etrafından kontrolsüz bir şekilde dolaşmasının gelecekte Satürn’e gönderilecek uydular için tehlikeli olabileceğini düşünen NASA, Cassini’nin varlığına son verilmesine karar verdi. Satürn atmosferine son dalışını gerçekleştiren, Cassini böylece bilim dünyasına veda etmiş oldu.

3- Donald Trump Paris İklim Anlaşması'ndan Çekildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, seçim vaatlerinden biri olan Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını açıkladı. Gerekçe olarak ise anlaşmanın adil olmadığını ve diğer ülkelere ABD karşısında avantajlar sağladığını gösterdi.

Bu kararın ardından Beyaz Saray'ın danışmanlar kurulunda yer alan SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk ve Disney Yönetim Kurulu Başkanı Bob Iger, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Ayrıca Trump’a dünyanın dört bir yanındaki ülke liderleri ve çevrecilerden tepkiler yağdı. Kendisi elbette bunları umursamadı.

4- Dünya’ya Denk Büyüklükte 7 Gezegen Keşfedildi

Dünya’dan 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan Trappist-1 etrafında dönen ve Dünya ile benzer büyüklükte 7 yeni gezegen keşfedildi. Fakat yapılan açıklamalara göre bu gezegenlerden yalnızca üçü yıldıza yaşamı destekleyebilecek uzaklıkta bulunuyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, bulunan 7 gezegenin ikinci bir Dünya bulup bulmayacağımız konusunu bir kenara atıp, ikinci Dünya’yı ne zaman bulacağız sorusunu ortaya çıkardığını belirtti.

5- Yeni Bir 'Akraba' Keşfedildi

2015 yılında 15 insan fosili bulunmuş ve bu fosillerin Homo Naledi adı verilen farklı bir tür olduğu ve yaklaşık 3 milyon yaşında olabileceği söylenmişti. Fakat bu yıl gerçekleştirilen araştırmalar Homo Naledi’nin daha yakın akrabalarımız olabileceğini ortaya çıkardı.

Küçük bir beyne sahip olan Homo Naledi, iyi gelişmemiş bir leğen kemiği ve omuzlara sahipti. Fakat kafatası, bacak, diş ve ayak yapısı nedeni ile insan cinsine ait olarak nitelendirildi. Üstelik yalnızca 200 ile 300 bin yıllık olan Homo Nalediler, ilkel atalarımız ile karşılaşmış olabilirler.

6- Büyük Amerikan Tutulması

Ağustos ayında Ay’ın devasa kurak gövdesi bir kez daha Güneş ile Dünya arasına girerek Dünya’nın bir bölümünü gölgeledi ve karanlıkta bıraktı. Bu Güneş Tutulması’nı özel kılan ise yalnızca Birleşik Devletler’den izlenebilmesiydi ve bunun için adına Büyük Amerikan Tutulması denildi.

Birleşik Devletler’de 99 yıl aranın ardından gözlemlenebilen ilk tam Güneş Tutulması olan Büyük Amerikan Tutulması, 14 farklı eyaletten izlenebildi ve Ay’ın devasa gölgesi neredeyse tüm Birleşik Devletler’i boydan boya dolaştı. Bu tarihi anı izlemek için milyonlarca kişi ABD’de açık alanlara koştu.

7- İlk Yıldızlararası Ziyaretçi

Bilim insanlarının uzun zamandır beklediği ziyaretçi nihayet bu yıl kapımızı çaldı. Adı Hawaii dilinde 'çok uzaktan haber getiren haberci' anlamına gelen Oumuamua göktaşı, Güneş Sistemi’nde keşfedilen ilk yıldızlararası gök cismi oldu.

Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki göktaşının Güneş Sistemi’ne ait olup olmadığını anlamak için hızı ve yörüngesini inceleyen bilim insanları, saatte 138.000 km hız ile ilerleyen cismin Güneş Sistemi’ni ziyaret eden bir yabancı olduğuna karar verdiler.

8- Antarktika’da Dev Bir Buz Dağı Koptu

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini şehir hayatının bize sunduğu karmaşa içinde fark edemesek de doğal hayat fazlası ile etkileniyor. Bilim insanlarının uzun zamandır izlediği Larsen buz dağındaki çatlak ayrıldı ve dev buz dağı koptu.

Kıbrıs'ın yaklaşık 3’te 2’si büyüklüğünde olan dev buz dağı, kısa vadede ana buzuldan çok fazla uzaklaşmayacak. Yine de dev buzulun bölgedeki deniz ticaret yollarını olumsuz etkilememesi için buzul gözlem altında tutulacak. Larsen buz dağı, Antarktika’dan kopan en büyük buzullardan biri olarak kayıtlara geçti.