Bomba Sızıntı: Bu Yıl Hem iPhone 7S hem de iPhone 8 Çıkacak!

İnternete sızdırılan görsellerin doğrultusunda anlıyoruz ki bu sene iPhone 7S, 7S plus ve 8'i göreceğiz.

2016 Ekim'de ABD'de satışa sunulan iPhone 7, ülkemizde Eylül ayında satışa başlamıştı. Aradan 7 ay geçti ve bu sene çıkacak yeni iPhone modellerinin tasarımları sızdı. Bu sene de 3 yeni telefon çıkarması bekleniyor: iPhone 7S, 7S plus ve 8

SlashLeaks tarafından sızdırılan görüntülerde görüyoruz ki iPhone 8 arka kamerasında büyük bir değişim ile gelecek. Boyut olarak iPhone 7S ile 8 birbirlerine yakın olsalar da 7S plus'ın epey bir farkı gözüküyor.

Resimlerden iPhone 7S ve 8 de çift kamera olacağını anlıyoruz.

iPhone 8 ile müthiş bir değişim olacak gibi duruyor, haberlere göre iPhone 8'in maliyeti, diğer iPhone'lara kıyasla 2 kat daha fazla olacak. Bu da ücretin artacağı ve sunulacak deneyimin daha gelişmiş bir deneyim olacağı anlamına geliyor.

iPhone 7'de olmadığı gibi iPhone 8'de özel bir kulaklık girişi bulunmuyor.

Samsung'un çıkardığı devrim niteliğindeki S8 için iPhone'nin kolları sıvadığı anlaşılıyor. Fiyatı veya diğer özellikleri için herhangi bir bilgi söz konusu değil. Fakat özellikle iPhone 8 ile çok büyük değişiklikler görebiliriz.