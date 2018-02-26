2017’de Çıkan Kripto Paraların Yarısı Başarısız Oldu!

Geçtiğimiz yıl, bilim dünyası belki de yüz yılın en önemli dijital buluşu ile tanıştı: Blok Zinciri. Bu koca dünyanın çok ufak bir parçası olan kripto paralar Bitcoin’in yükselişi ile herkesin gündemine girdi ve haliyle sayıları arttı. 2017’de çıkan kripto paraların yarısı birer balon gibi patladı.

2017’nin Eylül ve Ekim aylarında aniden yükselişe geçen Bitcoin, bir anda herkesin gündemine oturdu. İnsanlar, çok ufak yatırımlarla milyoner olanların hikayeleriyle bu işe ilgi duymaya başladılar. Sonrasında ise hayatımıza gireli neredeyse 10 yıl olan Blok Zinciri teknolojisi ile tanıştılar. Bütünüyle yazılımlar tarafından yönetilen bu dünya o kadar büyük ki kripto paralar okyanusunda bir ada kadar.

Yoğun bir ilgi ve taleple karşılaşan Bitcoin’in fiyatı roket hızında yükselirken, küçük yatırımcıların ilgisi Bitcoin’in kaderiyle aynı olma ihtimali taşıyan diğer kripto paralara yönlendi. Bazı şirketler, zaten açık kaynaklı yazılım olan Bitcoin’in yeni versiyonlarını çıkarttılar. Bazı girişimcilerse kendi kripto para birimlerini. An itibariyle piyasada 1500’ü aşkın işlem gören kripto para var. Hangisinin batacağını, hangisinin yükseleceğini anlamak ise çok güç.

Bitcoin.com, Tokendata veri tabanına girmeyi başaran ve 2017 yılında çıkan 902 kripto para hakkında araştırma yaptı. Bu para birimlerinin %46’sı, piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra ortadan kayboldu, değersizleşti ve yatırım alamadı. 142 tanesinde yeterli fon kaynağı sağlanamadı, 276 tanesiyse yavaşça yok oldu ve insanları dolandırdı.

113 kripto para biriminin sosyal medya hesaplarında durgunluk rüzgarları esiyor. Bu, batmış olmanın getirdiği bir başka belirti. Dolandırıcılık girişimleri hariç, yoluna gerçek bir kripto para gibi başlayan projeler ise insanların ilgisini çekmeyen sektörlerle kripto paraları bir araya getirmeye çalıştılar. Diş sağlığı, emlak ve gayrimenkul gibi sektörlere yöneldikleri için başarısız oldular.

Kripto paralar, 2018 yılının başından bu yana piyasada yer almaya devam ediyor. Neredeyse her gün yeni bir kripto para projesi ortaya çıkıyor. Ülkemizde bile yerli birimlerin sayısı 4-5 adede yükseldi. Ancak piyasada değer görebilmek ve yatırım almak için güvene ihtiyaç var.