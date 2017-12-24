2017'de Çıkmış "En İyi" 4 Oyun!

Açıkçası, 2017 senesi epik oyunlar çıkarma konusunda biraz geri kaldı diyebiliriz. Herkesin merakla beklediği, God of War, Detroit: Become Human ve Spider-Man gibi oyunların tamamı 2018'e sarktı. Buna karşın 2017'nin en iyileri nelerdi, kısaca göz atalım.

2017 yılı, tıpkı geçen sene olduğu gibi Triple A, yani AAA sınıfındaki oyunların bir kademe daha geride durduğu ve Indie diye tabir ettiğimiz, bağımsız yapımcılar tarafından sunulan oyunların daha bir gündemde olduğu bir sene oldu. İşin açıkçası, biz sizlere yılın en iyi oyunları adaylarını sunacağız. Nitekim bu oyunların hepsi kimin ne kadar sevdiği ile bağdaşlaşan, birbirinden güzel yapımlar. Hadi başlayalım.

Assassin's Creed: Origins

Ubisoft'un serideki dövüş sistemini baştan aşağı değiştirme fikriyle doğdu Origins... Yıllardan beri yapılan anketlerde en çok arzulanan, Antik Mısır atmosferini sunmayı hedefledi ve bunu layıkıyla başardı. Hiç şüphesiz, 2017'nin en iyilerinden.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Dürüst olmak gerekirse, bu oyunu halen deneyimlemediğimi söylemeliyim.Saatlerce süren Youtube oynanış videoları ile tatmin olmaya çalıştığım bu oyunun ne kadar özel bir yapım olduğunu, oynanış videolarından dahi görebiliyorum. Açık dünyası ve karakterle özdeşleştirdiği oynanışı ile hem oynayanların tutkusu, hem de oynayamayanların arzusu olmaya devam ediyor.

Super Mario Odyssey

Karşınızda bir başka Nintendo şaheseri... Sunmaya çalıştığı deneyim konusunda neredeyse hiçbir kusuru olmayan bu platform oyunu Nintendo Switch almak için başlı başına bir sebep. Metacritic'te 9.7 gibi efsanevi bir nota sahip olan oyun, 2017'nin en iyilerindendi.

Resident Evil VII

Bu oyunu ilk kez İstanbul'daki Gaming İstanbul'da deneyimleme fırsatı bulmuştum. VR ile bambaşka bir boyut kazanan ve Resident Evil'in 4. oyundan sonraki büründüğü aksiyon kisvesinden 180 derecelik bir dönüş yapan bu Capcom şaheseri, 2017'nin en iyilerinden olmayı hak ediyor.