2017’de Dünyanın En ‘Hacklenebilir’ Ülkeleri Açıklandı!

Siber saldırıların arttığı gerçeğini artık hiçbir otorite reddedemez. DDoS atakları, dinleme ve izleme amaçlı sızıntılara karşı her ülkenin siber gücü aynı savunma gücüne sahip değil.

Er ya da geç internet, HTTPS ve diğer gelişmiş güvenlik protokollerini geniş kapsamlı olarak benimseyecektir. Fakat şu an, dünya üzerindeki birçok ülke güvensiz bağlantı ve cihazlarla doludur. Bu ülkeler ise ünlü bilgisayar korsanlarına kolayca yem olabilirler. Daha korkutucu bir ihtimal daha var; bir anda bütün ülkedeki internetin kesildiğini düşünün… Yaşanacak ekonomik krizin boyutlarını tartışamayız bile. Milyonlarca cihaz, kendilerini WannaCry ve Petya gibi acımasız kötü amaçlı yazılımlara açık birer hedef olmaya devam ediyorlar.

National Exposure Index araştırması, 183 ülkedeki internetin durumunu gösteren yıllık bir rapordur ve düzenli olarak yayımlanır. Söz konusu ülkelerde bulunan açık limanlara sahip cihaz miktarı, HTTPS, SSH, SMTPS gibi protokollerin kullanılma durumları ve siber saldırılara yatkınlık gibi istatistikleri sunar.

10. Estonya:

Korumasız internet: % 61.61

Toplam cihaz sayısı:127,955

9. Avusturalya:

Korumasız internet: %52.24

Toplam cihaz sayısı: 1,305,124

8. Litvanya:

Korumasız internet: %63.60

Toplam cihaz sayısı: 312,365

7. İrlanda:

Korumasız internet: %53.49

Toplam cihaz sayısı: 1,275,086

6. Romanya:

Korumasız internet: % 66.60

Toplam cihaz sayısı: 632,043

5. Tacikistan:

Korumasız internet: %69.67

Toplam cihaz sayısı: 4,946

4. Kongo Cumhuriyeti:

Korumasız internet: %95.37

Toplam cihaz sayısı: 29,575

3. Samoa:

Korumasız internet: %67.99

Toplam cihaz sayısı: 995

2. Hong Kong:

Korumasız internet: %68.40

Toplam cihaz sayısı: 1,045,826

1. Zimbabve:

Korumasız internet: %54.71

Toplam cihaz sayısı: 12,927

Ülkemiz Dünyada En Hacklenebilir 13. Ülke Konumunda:

Korumasız internet: %69.68

Toplam cihaz sayısı: 1,381,183