2017'de En Çok Beğendiğimiz 10 Ücretsiz Android Oyunu!

2017 yılının sonuna geldiğimiz bu günlerde, en çok beğendiğimiz 10 ücretsiz oyunu sizler için listeledik.

2017’nin sonuna geldik. 10 gün sonra 2018'e uyanacağız. Bildiğiniz gibi Aralık ayında pek çok firma yıl sonunda kendilerine göre özel listeler sunuyorlar. Bu sene, sizlere gerek PC gerekse de mobil platformda çok fazla oyun sunmaya çalıştık. Bunun sonucunda da kendi “ENLERİMİZİ” yapalım istedik. Bugün sizlere 2017’de Android’de en çok beğendiğimiz 10 oyunu sunacağız. Bu oyunların 2017’de çıkmasına dikkat ettim, ancak illa 2017’de çıkması önemli değil. Karşınızda 2017’den en çok beğendiğimiz ücretsiz Android oyunları:

Guns, Cars and Zombies

Başarılı grafikler, eğlenceli aksiyon dolu bir oynanışı ile Guns, Cards and Zombies, zaman öldürmek isteyen oyuncuların çok beğeneceği bir oyun olacak.

Barren Lab

Son derece sıcak grafiklerle donatılmış Barren Lab, Limbo tarzı platform oyunlarını seven oyuncular için mobildeki en güçlü ücretsiz seçeneklerden birisi.

Ancient Bricks

Efsane oyunların grafiklerinin yükseltilip yeni mekanikler kazandırılarak gelmesi çok hoş bir durum. Ancient Bricks’de en küçük çocuktan en yaşlı amcaya kadar herkes eğlenebilir.

Free Fire - Battlegrounds

Son yılların en az Bitcoin kadar hızlı yükselen trendi Battle Royale tarzını mobilde oynamak isteyenler için son derece iddialı bir oyun. Elbette PUBG kadar etkili değil, ancak mobil oyuncuların hoş vakit geçirmesini sağlıyor.

Disaster Will Strike

Bu tarz platform tabanlı oyunları oynamaya bayılıyorum. Bu oyunda da bulmaca ve savaş mekaniklerinin bir araya geldiğini görüyoruz. Tam bir tuvalet oyunu gibi gözüküyor.

BADLAND

Yine bir platform oyunu ile karşınızdayız. Üstelik, aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren bir oyun kendisi. Uçarak hayatta kalmaya çalıştığınız sürükleyici bir macera platform oyunu arıyorsanız, BADLAND çok güzel bir seçenek olacak.

Stranger Things: The Game

Bu oyunu fazla konuşmaya gerek yok. Stranger Things izliyorsanız oynar ve bu oyundan zevk alırsınız, izlemiyorsanız önce izlemenizi öneriyorum.

The Mummy Dark Universe Story

2017’de çıkan filme özel mobil oyunlar hoşuma gitti. Çizgisel tarzı ile güzel bir anlatım yakalayan The Mummy de onlardan birisiydi.

N.O.V.A. Legacy

Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ihtimali bulunan oyun, 3 boyutlu bir FPS deneyimi sunuyor. CS:GO gibi FPS oyunlarını seviyorsanız mobilde oynayabileceğiniz en güçlü adaylardan birisi bu oyun.

Online Kafa Topu

Ve geldik en değerlimize. İzmo Bilişim altında Masomo Gaming tarafından geliştirilen Online Kafa Topu, ülkemizin en ünlü mobil oyunlarından birisi olarak gösterilebilir. Yakında Online Kafa Topu 2 ile tekrardan karşınıza çıkacağız, ancak o zamana kadar hoş vakitler geçirmek istediğinizde her zaman bu oyunu oynayabilirsiniz.