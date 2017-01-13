2017’de meydana gelecek olan meteor yağmuru, süper ay, güneş ve ay tutulması gibi en önemli astronomik olayları sıraladık.

Eğer meteor yağmuru, güneş tutulması vb. astronomik olaylar ilginizi çekiyorsa, bu listeye mutlaka göz atmalısınız. Bu yazımızda 2017 yılında gerçekleşecek olan ve birçoğu görsel bir şölen sunacak olan en önemli astronomik olayları sıraladık. Bu olayların çoğu çıplak gözle görülebilecek, ancak olayları daha iyi görmek için dürbün ya da teleskop kullanmanızı öneriyoruz.

3-4 Ocak – Quadrantids Meteor Yağmuru

İlk kez 2003’te keşfedilen bir kuyruklu yıldız bu ay içinde tekrar görünecek ve saatte 40 meteora kadar ulaşabilecek bir meteor yağmuruna neden olacak.

11 Şubat – Yarı Gölgesel Ay Tutulması

Ay, Dünya’nın yarı gölgesinin içinden geçerken biraz kararacak. Bu olay Güney Amerika’nın doğusu, Kanada’nın doğusu, Atlantik Okyanusu, Avrupa, Afrika ve Batı Asya’dan görülebilecek.

26 Şubat – Dairesel Güneş Tutulması

Ay, Dünya ile Güneş arasında, Dünya’ya çok uzak bir konumda olacak ve Güneş’i neredeyse tamamen kaplayacak. Bu olay, Ay’ın etrafında bir ışık çemberi oluşmasına neden olacak. Bu tutulma olayı Angola ve Kongo’nun yanı sıra Şili’nin, Arjantin’in ve Atlantik Okyanusu’nun güneyinden görülebilecek.

7 Nisan – Jüpiter’in Dünyaya Yaklaşması

Dev gaz gezegen Jüpiter, Dünya’ya en yakın konumda olacak. Güneş tarafından tamamen aydınlatıldığı için de tüm gece boyun görülebilecek ve yılın herhangi bir zamanındakinden daha parlak olacak. Ayrıca bir dürbünle Jüpiter’in en büyük dört uydusu bir nokta şeklinde görülebilecek, orta boy bir teleskoplaysa Jüpiter’in bulut şeritleri görülebilecek.

22-23 Nisan – Lyrids Meteor Yağmuru

Saatte maksimum 20 meteor, gökyüzünde birkaç saniye süren parlak toz izleri oluşturacak. Meteor yağmuru, 1861 yılında keşfedilen C/1861 G1 Thatcher kuyruklu yıldızından gelen parçalar nedeniyle meydana gelecek.

6-7 Mayıs – Eta Aquarids Meteor Yağmuru

Kova takımyıldızından saçılan saatte maksimum 60 meteor, gökyüzünün herhangi bir yerinde görünebilecek.

15 Haziran – Satürn’ün Dünya’ya Yaklaşması

Satürn, Dünya’ya en yakın konumda olacak ve Güneş tarafından tamamen aydınlatılacak. Orta ya da büyük boy bir teleskopla Satürn’ün halkaları ve birkaç parlak uydusu görülebilecek.

28-29 Temmuz – Delta Aquarids Meteor Yağmuru

Marsden ve Kracht kuyruklu yıldızlarından geriye kalan enkazların neden olduğu meteor yağmuru nedeniyle, gökyüzünde saatte maksimum 20 meteor görülebilecek.

7 Ağustos – Kısmi Ay Tutulması

Ay, Dünya’nın yarı gölgesinin içinden geçecek ve Ay’ın sadece bir kısmı, Dünya’nın tam gölgesinin içinden geçecek. Bu kısmi ay tutulması Doğu Afrika’nın büyük bölümü, Orta Asya, Hint Okyanusu ve Avustralya’dan görülebilecek.

12-13 Ağustos – Perseids Meteor Yağmuru

Perseids meteor yağmuru, yüksek sayıdaki parlak meteorlarıyla bilinir ve en iyi meteor yağmurlarından biridir. 1862’de keşfedilen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının parçalarının neden olacağı bu meteor yağmuru, saatte maksimum 60 meteor üretecek.

21 Ağustos – Tam Güneş Tutulması

Ay, Güneş’i tamamen engelleyecek ve Güneş’in dış atmosferini açığa çıkaracak. Bu gerçekten ender bir olay. Sonuncusu, 1979’da gerçekleşti ve Amerika’dan görülebildi. Bir sonraki ise, 2024’te gerçekleşecek.

7 Ekim – Draconids Meteor Yağmuru

1900’de keşfedilen 21P Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızından kalan toz tanelerinin neden olacağı meteor yağmuru, saatte maksimum 10 meteor üretecek. Diğer meteor yağmurlarının aksine, sabahın ilk saatlerinde değil, akşamın ilk saatlerinde en iyi şekilde görülebilecek.

19 Ekim – Uranüs’ün Dünya’ya Yaklaşması

Uranüs, Dünya’ya olabileceği en yakın konumda olacak. Bu, Uranüs’ü görmek için en iyi zaman olsa bile, Dünya’ya uzaklığı nedeniyle sadece küçük, mavi-yeşil bir nokta olarak görülebilecek. Tabii, son derece güçlü bir teleskoba sahip değilseniz…

21-22 Ekim – Orionids Meteor Yağmuru

Meşhur Halley kuyruklu yıldızının parçaları nedeniyle meydana gelecek olan meteor yağmuru, saatte maksimum 20 meteor üretecek.

4-5 Kasım – Taurids Meteor Yağmuru

Saatte maksimum 5-10 meteor üretecek olan meteor yağmuru, iki farklı kuyruklu yıldızdan kaynaklanması nedeniyle sıradışıdır. Bu meteor yağmuruna Asteroid 2004 TG10 ve Comet 2P Encke kuyruklu yıldızlarının enkazları neden olmaktadır.

13 Kasım – Venüs ve Jüpiter’in Yakınlaşması

İki parlak gezegen, birbirlerine son derece yakın bir konuma gelecek. Öyle ki, gün doğumundan önce gökyüzünün doğusunda, birbirlerinden sadece 0,3 derece ayrı görünecekler.

17-18 Kasım – Leonids Meteor Yağmuru

Saatte maksimum 15 meteor üretecek olan meteor yağmuru, her 33 yılda bir, bir saat boyunca yüzlerce meteor üretmesi açısından eşsizdir. Bu olayın sonuncusu 2001 yılında gerçekleşmişti.

3 Aralık – Süper Ay

Süper Ay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna gelmesiyle birlikte, dolunay ve yeni ayın aynı anda olması olayıdır. Ay, Dünya’nın tam karşısında konumlanır ve Dünya’ya bakan yüzü Güneş tarafından tamamen aydınlatılır. Tüm bunlardan dolayı, Ay normalde olduğundan daha büyük ve daha parlak görünür.

13-14 Aralık – Geminids Meteor Yağmuru

Bu meteor yağmuru, saatte maksimum 120 tane meteor üretecek. Ancak bu meteorlar, rengarenk olacak ve bu yüzden muhteşem bir görsel şölen sunacak. Bu meteor yağmuruna, 1982’de keşfedilen Asteroid 3200 Phaethon kuyruklu yıldızından kalan enkaz neden olmaktadır.

21-22 Aralık – Ursids Meteor Yağmuru

1790’da keşfedilen Tuttle kuyruklu yıldızından kalan toz tanelerinin neden olacak meteor yağmuru, saatte 5-10 meteor üretecek.