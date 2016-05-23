Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'ın Hikayeler özelliğinde en çok görüntülenme almayı başaran kullanıcısı belli oldu. 130 milyonluk aboneli kanallara 20 milyon abonesi ile kafa tutan Lele Pons ile tanışın.

Sizce bu senenin en çok görüntüleme almış Instagram Hikayeler fenomeni kimdir? 85 milyon takipçisi olan Kendall Jenner mı yoksa 130 milyondan fazla takipçisi olan Selana Gomez mi? Bunların hiçbiri değil, ortaya çıkan bilgilere göre bu senenin en çok görüntülenme olan Instagram sayfası 21 milyon aboneye sahip Lele Pons’a ait.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen aktris, model, Vine fenomeni ve YouTube yıldızı olan Pons, bu ününü Instagram’da ve diğer sosyal medya platformlarında büyük bir hızla yükseltmeye devam ediyor. Genç kadın, Instagram’da o kadar popüler oldu ki “Hikayeleri en çok izlenen kişi” unvanını almayı başardı.

Cristiano Ronaldo, Beyonce gibi dünyaca ünlü yıldızları bile geçen Pons, interneti her mecrada etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Bu başarısı ona CoverGirl, Dolce & Gabbana gibi markalarla anlaşma yapmasını sağladı.

Venezuella doğumlu Lele Pon 1996 yılında dünyaya geldi.

Model, komedyen, Vine, YouTube ve Instagram fenomeni olan Lele Pons, genel olarak kendini beğenmiş skeçleri ile tanınıyor.

5 yaşındayken ailesinin Miami’ye taşınması üzerine son derece şatafatlı bir yaşama başlayan genç kadın, 2015 yılında liseden mezun oluncaya kadar adını Vine’da duyurmuştu. (Ey Vine, sen nelere kadirsin)

Son derece komik Vine’ları ile ünlenen genç kadın, bu videolarda genel olarak lisede gördüğümüz karakterlere odaklanıyordu.

Time dergisine göre 2015 yılında 19 yaşında olmasına rağmen “Dünyanın en etkili gençleri” listesinde kendisine yer bulan Pons, ertesi yıl aynı derginin “En Etkili 30 halktan insan” listesinde yer aldı.

Genç kadın liseden mezun olduktan sonra, Los Angeles’a taşınarak birden fazla platformda komedi kariyerine devam etti.

Ocak 2017’de Vine kapatılmaya hazırlandığı dönemde YouTube’a geçiş yaparak burada daha uzun videolar çekmeye başladı. Bu sayede adını daha çok insana duyuran genç kadın, kısa sürede 6 milyon YouTube abonesine ulaştı.

İnsanlar onu tanıdıkça markaların da ilgisini çekmeye başlayan Pons, Şubat 2017’de CoverGirl makyaj markasının en yeni elçisi seçildi.

Aynı ay Milano’da Sonbahar 2017 moda defilesinde Dolce & Gabbana için yürüdü.

Birçok kişi için yeterli olan bu kariyer Pons için hala yeterli değil. Genç kadın 2016’da kendi deneyimlerini anlattığı “Surviving High School”(Lise’de Hayatta Kalma) isimli bir kitap yayınladı. Bu kitap özellikle hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Başarılı fenomen tüm bunları yaparken, dünyayı gezmeyi ve bu görüntüleri takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ben yazmaktan yoruldum, ancak Pons’un yaptıkları hala bitmedi. Genç kadın aynı zamanda dans etmeyi ve bu konuda YouTube’a videolar paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Tüm bu eğlenceli içerikler dışında siyasete ve toplumsal olaylara da önem veren Pons, bu sene Amerika’da yaşanan kasırga felaketinde farkındalık yaratmak için takipçilerine seslenmişti.

Lele Pons’un yaptığı şeyleri gördüğümüzde bu başarının şans eseri ve yalnızca güzellikle ortaya çıkmadığını görüyoruz. Pons, bu şöhreti kazanmak için çok çalışmış gibi duruyor.

Lele Pons, tüm bu başarılı çalışmalarından dolayı Instagram Hikayeler'de en çok izlenme sayısına ulaşmış Instagram kullanıcısı seçildi. Biz de buradan kendisini tebrik ediyoruz. Umarım bu doğrultuda daha büyük başarılar elde eder.

Bu arada, aşağıdan Lele Pons'un paylaştığı eğlenceli YouTube videolarından birisini izleyebilirsiniz.