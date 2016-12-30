2017’de İnternette Daha Az Vakit Geçirmenin 5 Yolu!

Eğer yeni senede, internette daha az vakit geçirmek istiyorsanız; sizin için 5 maddeden oluşan bir yol haritamız var.

Eğer yılbaşı hayatınızda değişiklik yapma kararları aldığınız bir zaman dilimi ise ve bu yıl internette daha az vakit harcamak istiyorsanız, sizi tebrik eder ve 5 yol öneririz. Burada verdiğimiz ipuçları çok önemli, zira adım adım uygularsanız zaman içinde gelişiminizi göreceksiniz.

1-Gerçek Bir Alarmlı Saat Edinin!

Bazen analog ürünlere ihtiyaç duyarız, çünkü daha etkilidirler. Siz de bir çalar saat alın, dijitalleri bırakın. Bu alarmların harekete geçrime gücünü gördüğünüzde bize teşekkür edeceksiniz.

2-Uğraştırıcı Bir Hobi Bulun!

Ekmek yapımından marangozluğa, yemek kursundan puzzle’a kadar birçok hobi; sizi biraz olsun telefondan ve bilgisayardan uzak tutacaktır.

3-Birden Fazla Alanda Çalışmanın Kötü Olduğunu Kabul Edin!

Eğer bir yandan iş veya ödev yapıyor, diğer yandan “Black Miror” dizisini seyrediyorsanız, üzgünüz ikisinde de başarılı olamayacaksınız. Bilgisayarı kapayın ve işinize devam edin. Eğer bilgisayarda çalışıyorsanız modeminizi iş bitene de kapayın.

4-Haftada Birkaç Defa Telefonunuz Olmadan Dışarı Çıkın!

Evde vakit geçirdiğiniz zamanlarda, yürüyüşe veya bir bardak kahve içmeye çıkın. Bir kitapçıya veya mağazaya gidin. Ancak telefonunuzu yanınıza almayın. Bunu haftada birkaç gün yapın.

5-Gelişiminizle İlgili Günlük Tutun

Tüm bu yaptıklarınızı günbegün, temel ayrıntılarla not alın. Hangi saatlerde, ne kadar süreyle telefonsuz dolaştınız; hangi hobileri kaç saat yaptınız; aralıksız olarak ne kadar ekrandan uzak durdunuz, yazın. Ayrıca programınıza sadık kalın, eğer kalmadıysanız kalmama nedenlerinizi günlükte açıklayın ve tekrarlamayın! Unutmayın bu günlük bahaneler için değil, kendi zayıflıklarınızı öğrenmek ve ileriye gitmeniz için tutulmalı. İyi seneler!