2017’de Mutlaka Öğrenmeniz Gereken 7 Harika Programlama Dili!

Teknoloji geliştikçe ihtiyaçlar artıyor, programlama dili kullanımı çeşitleniyor. İşte günümüzde ve gecekte etkisi olan, adından daha çok söz ettirece 7 şahane programla dili.

Teknoloji gelişiyor ve değişiyor. Bu nedenle farklı farklı cihazlar, farklı farklı programlama dilleri çıkıyor. Hepsinin temelde mantığı aynı olsa da, programlama dilleri; ortaya çıkan ihtiyaçlara göre farklılaşıyor, çeşitleniyorlar. İşte günümüzdeki dijital dünyanın problemlerini çözmekte olan ve gittikçe popülerleşen 7 programlama dili!

7-C

En eski dillerden biri olan C, hala kullanım alanını koruyor. Özellikle işletim sistemi programcılarının tercih ettiği bir dil olan C’ye ilkel diyenler çıkacaktır. Aslında basit yapısı nedeniyle ilk başta size böyle gelebilir, ama bu gerçek değil. C ile herşeyi en ileri seviyede yapabilirsiniz.

6-C++

C++, C’nin üzerinde oturan bir dil. Eskimedi, belli ki eskimeyecek de. Her ne kadar yeni nesil programlamaya doğrudan C++ öğrenerek başlamasa da, birçok oyun motoru bu dille yazılmış. Öğrenen pişman olmaz, çünkü gelecekte ayakta kalmaya devam edecek.

5-C#

Günümüzün en popüler dillerinden biri olan C#, aslında 90’larda Java’nın artan popüleritesine karşın, Microsoft tarafından geliştirilen bir dil. Microsoft’un güçlü desteği sayesinde, mobil uygulamadan web programlamaya, masaüstü programlamadan bulut teknolojilerine, hatta oyuna dek herşeyi yapabileceğiniz bir dil. Windows ortamının anahtarı sayılabilecek bu programlama dilini mutlaka öğrenmelisiniz.

4-Java

Java, 90’lı yıllardan beri envai çeşit cihazı çalıştıran bir dil. Birçok bilgisayar bilimcisi, ilk nesne yönelimli programlama dili olarak onu kabul ediyor. Sentaks açısından C# ile hemen hemen aynılar. Günümüzde masaüstü uygulamalardan oyunlara, NASA’nın uydu sistemlerinden akıllı TV’lerimize dek birçok cihazın içinde. Mobil’den bahsetmedik bile! Mobil devrim bir anlamda Anroid cihazlarla oldu, Android demek Java demek. Java bilirseniz tüm Android cihazlara uygulama yazabilirsiniz. Java 3 milyar cihaz tarafından kullanılıyor.

3-Swift

Estetiğin ve kalitenin adresi olan Apple, mobil cihazları için Swift dilini geliştirdi. Swift bilmek, iOS dünyasına ve AppStore’a açılan kapı demek. Bu da, büyük bir uygulama pazarından okkalı bir dilim almaya giden yol aslında. 18 yaşını bile geçmeden uygulama milyoneri olan sayısız insan var!

2-Ruby ve Ruby On Rails

Ruby, çok güzel bir dil. Öğrenmesi kolay, yazması kolay, anlaması kolay. Japon mühendis Yukihiro Matsumoto tarafından, 90’lı yılların ortasına gelmeden geliştirilen bu dil gerçekten keyifli bir kodlama deneyimi sunuyor. Hele nesne yönelimli konseptlere geçtiğinizde, kafanız karışmadan işleri idare edebiliyorsunuz. Benim de çok sevdiğim bu dilin bir de web framework’ü var: Ruby On Rails. Rails ile web tabanlı uygulamalar da geliştirebiliyorsunuz.

1-Python

2015’ten beri kullanımı sükse yapan, birçok programcının bayıldığı bir dil Python. UCLA ve MIT gibi köklü teknoloji üniversitelerinde, artık ilk öğretilen programlama dili Python. Kısa ve basitliği, birçok işe uygun olması, derlenme hızı gibi özellikleriyle avantajlı bir dil. Java’dan en az 3 kat kısa kod yazarak aynı işi yapabilirsiniz. Ayrıca Arduino uygulamaları, masaüstü uygulamalar, çok platformlu mobil uygulamalar yazabilirsiniz. Üstelik, Arduino kart bulunan her nesneyi Python ile programlayabilir, veri bilimi uygulamaları yazarak büyük veri analizi yapabilirsiniz. Gelecekte robotlar ve robotsu makineler bu dille çalışacak. Benim de favori dilim olan Python’u, 2017’de mutlaka öğrenmelisiniz.

BONUS

