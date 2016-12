2017’de Mutlaka Oynamanız Gereken 20 Oyun

2017 yılında çıkacak en iyi oyunlardan 20 tanesine göz atıyoruz.

Oyun sektörü açısından 2016 yılına dönüp baktığımızda, birçok harika oyunun çıktığını görüyoruz. Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Doom, Battlefield 1, Watch Dogs 2, Final Fantasy XV ve daha nicesi… Bu açıdan baktığımızda, 2016’nın oyuncuları oldukça memnun ettiğini söyleyebiliriz.

Peki, 2017 için durum ne? Çıkacak oyunlara baktığımızda, 2017’nin de en az 2016 kadar iyi geçeceğini söylebiliriz. 2017’de oyuncuları kucaklayacak en iyi oyunlardan 20 tanesini sizler için listeledik.

Absolver (PC, PS4, Xbox One)

Absolver, gerçek oyunculara karşı çeşitli dövüş tekniklerini kullanarak mücade ettiğiniz online bir oyundur.

Dragon Quest XI (PS4, 3DS, Nintendo Switch)

2010’dan beri seriye gelecek ilk gerçek tek kişilik oyun olan Dragon Quest XI, oyuncuları fantastik bir dünyaya götürecek olan bir rol yapma macera oyunu.

Everything (PC, PS4)

David Oreilly’nin son projesi olan oyun, herhangi bir objenin içinde yaşamanıza ve bir zımbadan güneşe kadar her şeyi oynanabilir bir karaktere çevirmenize izin veriyor.

For Honor (PC, PS4, Xbox One – 14 Şubat)

Ubisoft’un merakla beklenen oyunu, oyunculara bir şövalye, viking ya da samuray olarak oynama imkanı sunuyor.

Tomy Clancy's Ghost Recon: Wildlands (PC, PS4, Xbox One – 7 Mart)

Ubisoft’un yeni açık dünya oyunu olan Ghost Recon: Wildlands’de oyuncular, özel bir askeri birliğin parçası olarak Bolivya’daki bir uyuşturucu kartelini yok etmeye çalışacaklar.

Gran Turismo Sport (PS4)

Çıkış tarihi birkaç kez ertelenen Gran Turismo serisinin yeni oyunu, aynı zaman Playstation VR ile de oynanabilecek.

Gravity Rush 2 (PS4 – 18 Ocak)

Serinin yeni oyununda da, ilk oyunda olduğu gibi yer çekimine meydan okuyabilen Kat isimli genç kız ana karakter olacak.

Horizon Zero Dawn (PS4 – 28 Şubat)

Bir açık dünya oyunu olan Horizon Zero Dawn’da, robotların olduğu fantastik bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağız.

Lone Echo (Oculus Rift)

Oculust Rift’e özel olan Lone Echo, Oculus Rift’in Touch kontrol cihazı aracılığıyla yer çekimsiz ortamda nesneleri çekerek ya da iterek ilerlediğiniz bir oyun.

Mass Effect: Andromeda (PC, PS4, Xbox One)

Yeni Mass Effect oyunu, orijinal üçlemenin 600 yıl sonrasında geçen yeni bir hikaye sunuyor.

Persona 5 (PS3, PS4 – 4 Nisan)

Bir dizi ertelemeden sonra serinin merakla beklenen beşinci oyunu, nihayet önümüzdeki nisan ayında çıkış yapacak.

Prey (PC, PS4, Xbox One)

Orijinal seriden farklı olması beklenen serinin yeni oyununda, bir uzay istasyonunda kapana kısılmış biri olarak uzaylılardan kurtulmaya çalışacağız.

Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One)

GTA V’ten çıktığından beri Rockstar’ın en iddialı oyunu olacak olan Red Dead Redemption 2, serinin ilk oyunundaki gibi bizler vahşi batıya götürecek.

Resident Evil 7 (PC, PS4, Xbox One – 24 Ocak)

Ana seride birinci şahıs bakış açısını sunan ilk oyun olan Resident Evil 7’nin Playstation VR desteğiyle birlikte yılın en iyi korku oyunlarından biri olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Routine (PC – Mart)

Üzerinde birkaç yıldır çalışılan bağımsız bir korku oyunu olan Routine, terkedilmi bir uzay istasyonunda geçiyor.

Sea of Thieves (PC, Xbox One)

Donkey Kong Country ve Goldeneye 007 gibi oyunları geliştiren İngiliz oyun stüdyosu Rare’in geliştirdiği oyunda, diğer oyuncularla birlikte bir korsan gemisini idare etmeye çalışacaksınız.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U, Nintendo Switch)

Açık dünya olacak olan serinin yeni oyununda, oyuncular Link karakterini kontrol edecekler ve silah yaparak ve avlanarak hayatta kalmaya çalışacaklar.

Vampyr (PC, PS4, Xbox One)

Life is Strange oyununu geliştiren Dontnod tarafından geliştirilen Vampyr’da, yeni dönüşmüş bir vampiri kontrol edeceğiz.

Vane (PS4)

The Last Guardian’ın tasarım ekibinin eski üyeleri tarafından geliştirilen Vane, aynı The Last Guardian gibi gizemli bir dünyayı keşfetmek üzerine kurulu bir oyun.

Yakuza 0 (PS4 – 24 Ocak)

Açık dünya, aksiyon-macera oyunu olan Yakuza 0, 1988 yılının Tokyo’sunda geçiyor.