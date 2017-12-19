Bazılarını okurken bizim bile inandığımız 6 doğru olmayan haberi derledik.

Kitleleri etkileyen medya unsurları her zaman üst düzey yöneticiler için ‘cezbedici’ kaynaklar olmuşlardır. Televizyon yaygınlaştığında, kitleleri etkilemek için televizyon kullanılmış, şimdilerde ise televizyona olan rağbet azaldığı için bu tür kitle yönlendirme amaçları internet üzerinden gerçekleşmektedir. Her ne kadar internet üzerinden yayılan yalan haberler masum gibi gözükse de, bazıları toplum için kaosa neden olabilmektedir.

Bizde yeni yıl arefesinde 2017'de ülkece inandırıldığımız haberleri sizler için derledik.

TRT’deki bilim yarışmasında “Organik Hoşaf” projesi birinci oldu

Gündemi belki de en çok meşgul eden haberlerden biriydi. “Bir Fikrin mi Var” isimli yarışma programını, “Organik Hoşaf” projesinin kazandığı iddiaları tabi ki doğru değildi. Yarışmayı “Hız Ayarlı Yol Kasisi” projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşler kazanmıştı.

Kimseyle konuşmak istemeyen kadın 28 yıl kör taklidi yaptı

Haber İspanyol bir mizah dergisinden yayıldı.

Düzce’deki Rabia heykelinin üç parmağı kırıldı

Birçok haber kaynağını kandırmayı başarmış, sağlam bir photoshop örneği.

Samsung, Apple’a olan 1 milyar dolarlık tazminatı 30 tır dolusu 5 cent ile ödedi



Bu iddianın çıkış noktası “paperblog” isimli site. Siteye bakıldığında haberin mizah kategorisinde yer aldığı görülebiliyor. Ayrıca site haberin sonuna bir not ekleyerek, “Bu haberin doğru olduğuna inanmadınız değil mi, ama kabul edin eğlenceli buldunuz” uyarısını yapmış.

İstanbul’da bir timsaha tecavüz edildi

İstanbul’da bir hayvanat bahçesinde bulunan Nil Timsahına hayvanat bahçesi çalışanlarından N.K.’nın tecavüz ettiği iddia edilmişti. Fakat iddia parodi içeriklerin yayınlandığı Kirpice’den yayınlamıştı.

Ve son olarak Harun Kolçak’ın vasiyeti

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde, hayatını kaybeden pop sanatçısı Harun Kolçak’a ait olduğu iddiasıyla bir yazı yayınlandı. Fakat sanatçının ailesinin ve menajerinin yaptığı açıklamalara göre böyle bir vasiyet hiç yazılmamış.