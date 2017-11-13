2017'de Steam Üzerinde Yayınlanan Oyun Sayısı Açıklandı!

Bu sene Steam'de 6000'den fazla oyun yayınlandı ve bu oyunlara yenileri eklenmeye devam ediyor. 2005 ve 2015'in toplamı 2017'de çıkan oyunları zar zor karşılıyor.

Steam, şüphesiz PC oyunculuğunu kurtaran bir platform oldu. Oyun geliştiricileri ile oyuncuları bir araya getirerek son derece güzel indirimler yapan Steam, bu yükselişini oyun kısmında da sürdürüyor. Bu sene Steam’e yüklenen oyun sayısı, olayların artık kontrolden çıktığının göstergesi. 2017’nin sonuna gelmeden 6000’den fazla oyunun Steam’e yüklendiğini gördük. Bu sayının 2018 başına kadar 7000’i geçmesi bekleniyor.

Bu oran geçen yıla oranla 1500 fazla oyun demek. Daha ciddi bir istatistik kuracak olursak, 2005-2015 yılları arasındaki toplam oyun sayısına neredeyse denk.

Peki, Steam’de bu kadar çok oyunun yayınlanmasının ardında hangi sebepler yatıyor? Bugün sizlere bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Aslında bakılırsa bu olayın ardında pek çok sebep olmasına rağmen iki ana sebep var. Gelin, bu sebeplere göz atalım.

Steam Greenlight Yerine Steam Direct

Haziran ayında ortaya çıkan Steam Direct, oyunların Steam’e girişini kolaylaştırdı. Steam Greenlight sürecinde geliştiricilerin bir onay sürecinden geçmesi gerekiyordu. Yeni sistemde ise, kullanıcıların bu süreçten geçmesi için 100 dolar ödemesi gerekiyor. Haliyle böyle bir kontrol sistemi çok fazla oyunun Steam’e yüklenmesini sağlıyor.

Günümüzde Oyun Yapmak Çok Kolay

İkinci ana sebep ise bu. Günümüzde büyük tecrübeleriniz ve ekibiniz olmadan da oyun yapabiliyorsunuz. Oyun motorları o kadar fazla gelişti ki, “neredeyse” kod bile yazmadan oyun yapabiliyor ve bunları belirli karlarla satabiliyorsunuz. Her şeyde olduğu gibi basit bir şeye indirgenen oyunlar başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu da sayı olarak daha fazla, kalite olarak daha kalitesiz oyunların doğmasını sağlıyor.

Steam Süreci İdare Ediyor

Steam’de şu anda on binlerce oyun bulunuyor. Bu oyunların çok büyük bir kısmı başarısız ve ilgisiz oyunlar. Steam bu oyunları her ne kadar platformunda yayınlıyor olsa da, platformda gezerken bizlere oyun çöplüğü içerisinde olduğumuzu hissettirmiyor. Bu da şirketin başarılı bir listeleme algoritması olduğunu gösteriyor.