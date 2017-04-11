2017’de Türkiye’de En Çok Hangi Otomobiller Satıldı?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılında Türkiye’de satılan araçlarla ilgili elde ettiği verileri rapor halinde sundu. Buna göre 2017 yılının ilk 3 ayında satılan otomobil sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9.35 daha az.

2017 yılı, otomotiv sektörü açısından beklentileri pek karşılamadı. En azından ilk 3 ay için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verileri, bu 3 aylık dilimde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9.35 oranında daha az otomobil satımının gerçekleştiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl ilk 3 ay 127 bin 921 adet otomobil satılmıştı, bu yıl ise 115 bin 963 adette kalındı. Hafif ticari araç pazarı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1.08 azalarak 40 bin 127 adet oldu.

Şimdi hangi marka otomobillerin kaç adet sattığına bir bakalım:

Bentley - 3 adet

Ferrari - 4 adet

Aston Martin - 6 adet

Maserati - 12 adet

Lexus - 25 adet

Jaguar - 39 adet

Alfa Romeo - 119 adet

Porsche - 188 adet

Subaru - 302 adet

Jeep - 377 adet

Volvo - 600

Seat - 2.262 adet

Audi - 2.614 adet

BMW - 2.816 adet

Mercedes - BENZ - 5.411 adet

Honda - 5.972

Toyota - 7.041

Opel - 7.243

Hyundai - 9.906 adet

Ford - 17.866 adet

FIAT - 18.483

Volkswagen - 19.666

Renault - 21.222 adet