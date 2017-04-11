2017’de Türkiye’de En Çok Hangi Otomobiller Satıldı?

2017 yılı, otomotiv sektörü açısından beklentileri pek karşılamadı. En azından ilk 3 ay için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verileri, bu 3 aylık dilimde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9.35 oranında daha az otomobil satımının gerçekleştiğini gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl ilk 3 ay 127 bin 921 adet otomobil satılmıştı, bu yıl ise 115 bin 963 adette kalındı. Hafif ticari araç pazarı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1.08 azalarak 40 bin 127 adet oldu.
Şimdi hangi marka otomobillerin kaç adet sattığına bir bakalım:
Bentley - 3 adet
Ferrari - 4 adet
Aston Martin - 6 adet
Maserati - 12 adet
Lexus - 25 adet
Jaguar - 39 adet
Alfa Romeo - 119 adet
Porsche - 188 adet
Subaru - 302 adet
Jeep - 377 adet
Volvo - 600
Seat - 2.262 adet
Audi - 2.614 adet
BMW - 2.816 adet
Mercedes - BENZ - 5.411 adet
Honda - 5.972
Toyota - 7.041
Opel - 7.243
Hyundai - 9.906 adet
Ford - 17.866 adet
FIAT - 18.483
Volkswagen - 19.666
Renault - 21.222 adet