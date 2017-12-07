2017'de Yayınlanan En Popüler 20 YouTube Türkiye Videosu

2017'nin sonlarına doğru, YouTube Türkiye'de yayınlanan en başarılı 20 video açıklandı. Bu videolardan 10 tanesi trend olan videolardan oluşurken, 10 tanesi müzik listelerini kasıp kavuran videoları içeriyor.

2017, YouTube Türkiye açısından en büyük ilerlemenin olduğu yıllardan birisiydi. Pek çok yeni kanalın katıldığı 2017’de Enes Batur, Orkun Işıtmak, Kafalar gibi kanallar büyümeye devam ettiler. Her sene olduğu gibi bu sene de YouTube senenin en çok izlenen videolarını açıkladı. Dün yaptığımız haberde YouTube’un globalde en çok izlenen trend videolarıyla müzik videolarını listelemiştik.

Bugün yaptığımız haberde ise YouTube Türkiye’de en çok izlenen trend videolarla müzik videolarını listeleyeceğiz. YouTube Türkiye’de en çok izlenilmiş 10 Trend video ile en çok izlenilmiş 10 müzik videosunun yer aldığı listede, bu senenin en büyük YouTube konularından olan “Diss” videoları damgasını vurmuş görünüyor. Tam listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2017'de YouTube Türkiye'nin En Popüler Videoları

Recep İvedik 5 - Fragman (Official - HD)

Reynmen ft. Lil Bege - #Biziz

YOUTUBERLARIN DÜŞÜŞÜ ''Despacito'' PARODİ

YORUMLARLA ŞARKI YAPMAK (Ece Seçkin - Adeyyo)

BERKCAN GÜVEN - YOUTUBE BENİM İŞİM! (DISS)

Söz | 1.Bölüm

Sıfır Bir - "Bir Zamanlar Adana'da" 2. Sezon 5. Bölüm (2. Sezon Finali)

İngiliz şarkıcı Anne Marie ile Cizreli Mehmet Ali'nin düeti

Ahmet Kural & Murat Cemcir - Sie Liegt In Meinen Armen (Çalgı Çengi İkimiz Sinemalarda)

ARİF V 216 | 145 SANİYE

2017’de YouTube Türkiye’nin En Çok Dinlenen 10 Şarkısı

Aleyna Tilki - Sen Olsan Bari

Tarkan - Yolla

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

Derya Uluğ - Canavar

Çağatay Akman - Sensin Benim En Derin Kuyum (Official Video)

Mustafa Ceceli & İrem Derici - Kıymetlim

Sila - Yan Benimle

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Oğuzhan Koç - Küsme Aşka

Sezen Aksu - İhanetten Geri Kalan (Official Video)